Как помочь ребенку, если у него нет друзей

Эксперт подчеркнула, что родителям важно обратить внимание на проблему и поддержать ребенка, пишет «Мел».
1. Разбираемся в ситуации
Нужно поговорить с ребенком и понять, почему ему сложно искать друзей. Надо обсудить его чувства, переживания, спросить, что ему нравится и не нравится в новом коллективе. Подростки могут ощущать давление со стороны сверстников, бояться проявить себя. Подход к решению проблемы должен учитывать особенности характера ребенка, отметила Дарья Богомазова.
2. Развиваем навыки общения
Нужно помогать ребенку развивать навыки общения: умение строить диалог, слушать собеседника. Можно разыграть с детьми ситуации, в которых они учатся знакомиться с другими и вести беседу. Полезно обсуждать, что значит быть хорошим другом, почему нужно уважать чужие чувства и быть внимательным к другим.
3. Создаем возможности для дружбы
Кроме того, нужны условия, в которых ребенок сможет встречаться и общаться с другими детьми. Нужно ходить на какие-нибудь мероприятия, приглашать его одноклассников домой. Могут помочь и дополнительные занятия (секции, кружки), где ребенок сможет найти единомышленников. Важно создать безопасную и комфортную среду для ребенка, где он сможет почувствовать себя уверенно.
4. Эмоционально поддерживаем
Родители должны всегда быть на стороне ребенка и поддерживать его. Нужно напоминать детям об их сильных качествах, говорить, что у них все получится, и хвалить за достижения.
5. Просим учителей о помощи
Ребенку и его родителям может помочь учитель в школе или педагог секции. Он поможет привыкнуть к новому коллективу. Родители могут объяснить педагогу ситуацию и попросить понаблюдать, как ребенок общается со сверстниками. Специалист может провести групповые задания или игры, чтобы дети лучше узнали друг друга.
6. При необходимости идем к психологу
Если ничего не помогает, вероятно, ребенку нужна помощь психолога. Он поможет понять, в чем проблема, и подскажет, что делать. Иногда дети не знают, как справиться со своими эмоциями.
7. Уделяем внимание собственным эмоциям
Когда у ребенка проблемы, в том числе в общении, это нередко заставляет переживать его родителей. Они могут чувствовать стресс, тревогу или даже вину. Это важно заметить и проработать: со специалистом или самостоятельно. Только спокойный родитель сможет поддержать переживающего ребенка и заметить проблему, заметила Дарья Богомазова.
Современным детям бывает непросто дружить. По словам психолога, психиатра Андрея Жиляева, это связано с крушением советской системы образования и воспитания.