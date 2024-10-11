Как помочь ребенку, если у него нет друзей

Когда у ребенка проблемы, в том числе в общении, это нередко заставляет переживать его родителей. Они могут чувствовать стресс, тревогу или даже вину. Это важно заметить и проработать: со специалистом или самостоятельно. Только спокойный родитель сможет поддержать переживающего ребенка и заметить проблему, заметила Дарья Богомазова.