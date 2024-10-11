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Как помочь ребенку, если у него нет друзей

Случается, что ребенок не может найти друзей и единомышленников. Дарья Богомазова, психолог семейного центра «Оберег» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, рассказала, как можно помочь таким детям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Kelly Sikkema/CC0

Эксперт подчеркнула, что родителям важно обратить внимание на проблему и поддержать ребенка, пишет «Мел».

1. Разбираемся в ситуации

Нужно поговорить с ребенком и понять, почему ему сложно искать друзей. Надо обсудить его чувства, переживания, спросить, что ему нравится и не нравится в новом коллективе. Подростки могут ощущать давление со стороны сверстников, бояться проявить себя. Подход к решению проблемы должен учитывать особенности характера ребенка, отметила Дарья Богомазова.

2. Развиваем навыки общения

Нужно помогать ребенку развивать навыки общения: умение строить диалог, слушать собеседника. Можно разыграть с детьми ситуации, в которых они учатся знакомиться с другими и вести беседу. Полезно обсуждать, что значит быть хорошим другом, почему нужно уважать чужие чувства и быть внимательным к другим.

3. Создаем возможности для дружбы

Кроме того, нужны условия, в которых ребенок сможет встречаться и общаться с другими детьми. Нужно ходить на какие-нибудь мероприятия, приглашать его одноклассников домой. Могут помочь и дополнительные занятия (секции, кружки), где ребенок сможет найти единомышленников. Важно создать безопасную и комфортную среду для ребенка, где он сможет почувствовать себя уверенно.

4. Эмоционально поддерживаем

Родители должны всегда быть на стороне ребенка и поддерживать его. Нужно напоминать детям об их сильных качествах, говорить, что у них все получится, и хвалить за достижения.

5. Просим учителей о помощи

Ребенку и его родителям может помочь учитель в школе или педагог секции. Он поможет привыкнуть к новому коллективу. Родители могут объяснить педагогу ситуацию и попросить понаблюдать, как ребенок общается со сверстниками. Специалист может провести групповые задания или игры, чтобы дети лучше узнали друг друга.

6. При необходимости идем к психологу

Если ничего не помогает, вероятно, ребенку нужна помощь психолога. Он поможет понять, в чем проблема, и подскажет, что делать. Иногда дети не знают, как справиться со своими эмоциями.

7. Уделяем внимание собственным эмоциям

Когда у ребенка проблемы, в том числе в общении, это нередко заставляет переживать его родителей. Они могут чувствовать стресс, тревогу или даже вину. Это важно заметить и проработать: со специалистом или самостоятельно. Только спокойный родитель сможет поддержать переживающего ребенка и заметить проблему, заметила Дарья Богомазова.

Современным детям бывает непросто дружить. По словам психолога, психиатра Андрея Жиляева, это связано с крушением советской системы образования и воспитания.