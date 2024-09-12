Как помочь ребенку адаптироваться к средней школе

1. Обсудите перемены с позитивным настроем
Как пишет «Мел», эксперт советует поговорить с ребенком о том, какие перемены его ждут. Можно рассказать, что в свое время вы сами через это проходили и теперь готовы поддержать его. При этом нужно обсуждать школьную жизнь в позитивном ключе и вселять в пятиклассника уверенность, что он обязательно справится, а сложности — временные. Не помешает сделать акцент на возможностях, которые открывает перед ребенком обучение на новой ступени.
2. Соберите информацию о нововведениях
С пятого класса дети начинают перемещаться по всей школе: уроки проходят в разных кабинетах и на разных этажах, а не в одном помещении, как в начальной школе. Будет хорошо, если классный руководитель проведет для детей экскурсию по школе. В противном случае родители могут изучить план здания и нарисовать ребенку схему передвижения. Для закрепления результата можно поиграть по этой схеме в настольную игру-бродилку с фишками и кубиками.
Нужно объяснить ребенку, что если он заблудится, то можно будет попросить помощи у других детей или у любого взрослого.
Еще можно вместе с ребенком подготовить расписание, где напротив каждого урока указать номер кабинета и этаж. Туда же нужно вписать время начала и завершения перемен, имена учителей по каждому предмету. Расписание можно оформить как карточку и заламинировать, чтобы оно не затерялось в рюкзаке. Это поможет пятикласснику чувствовать себя увереннее.
3. Изучите школьный сайт и соцсети
На сайте школы обычно есть информация обо всех учителях и их фото. При желании ребенок может заранее заочно познакомиться с педагогами. Изучение сайта и соцсетей поможет пятикласснику быть в курсе, какие события ожидаются или уже прошли в школе, и чувствовать свою принадлежность к школьному сообществу.
4. Научите ребенка планировать время
Учебной нагрузки в средней школе становится больше. Справиться с этим поможет грамотный тайм-менеджмент. Нужно помочь ребенку составить рабочий график на неделю, выделив время на учебу, выполнение домашнего задания, кружки или секции, хобби. Стоит проследить, что на отдых и сон выделено достаточно времени. Это важно, особенно в первые пару месяцев учебного года, когда идет период адаптации к пятому классу.
5. Отложите перемены в семье
По возможности нужно постараться отложить серьезные перемены в жизни семьи хотя бы на пару месяцев. Это поможет ребенку избежать эмоциональной перегрузки. В период адаптации к средней школе нужны стабильность, спокойная атмосфера в кругу семьи и уверенность, что близкие рядом и готовы поддержать.
6. Проводите выходные вместе
По выходным надо стараться выбираться всей семьей на природу, в гости, посещать развлекательные мероприятия с учетом интересов ребенка.
«Смена обстановки, переключение внимания с учебы на другие сферы жизни, доверительное общение с близкими людьми, положительные эмоции — простые способы поддержки школьника в период адаптации», — добавила психолог.
7. Преодолейте собственную тревогу
Дети быстро считывают эмоции родителей, поэтому их волнение может передаться пятикласснику. Взрослым нужно работать над собой ради благополучия ребенка. Надо записать на бумаге, что именно не дает вам покоя, а напротив — несколько вариантов решения тревожащего вопроса. Когда человек понимает, что из каждой ситуации есть выход, его тревожность снижается. Задача родителей — транслировать школьнику позитивный настрой. По вечерам надо интересоваться у ребенка, что происходило в школе, с кем он познакомился, что нового узнал.
8. Воздержитесь от критики, больше хвалите
Иногда в пятом классе у детей снижается успеваемость. Пятикласснику нужно время, чтобы привыкнуть к новой нагрузке, новым учителям и их требованиям. Не стоит ругать сына или дочь за оценку, которая оказалась ниже ваших ожиданий. Лучше разобраться, что именно вызвало трудность, и найти пути решения. Могут помочь дополнительные занятия или образовательные интернет-ресурсы. Нужно стараться почаще замечать то, что у ребенка хорошо получается, обращать внимание даже на небольшие успехи и искренне хвалить.
Поддержка родителей может сыграть решающую роль в успешной адаптации.
9. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам
Если родители видят, что пятиклассник столкнулся с серьезными проблемами в период адаптации и им не удается с ними справиться своими силами, можно обратиться за помощью к школьному психологу.
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