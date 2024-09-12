Как помочь ребенку адаптироваться к средней школе

Как пишет «Мел», эксперт советует поговорить с ребенком о том, какие перемены его ждут. Можно рассказать, что в свое время вы сами через это проходили и теперь готовы поддержать его. При этом нужно обсуждать школьную жизнь в позитивном ключе и вселять в пятиклассника уверенность, что он обязательно справится, а сложности — временные. Не помешает сделать акцент на возможностях, которые открывает перед ребенком обучение на новой ступени.