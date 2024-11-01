Как помочь иммунитету осенью

«Иммунитет можно “тренировать”, причем результат напрямую зависит от привычек человека», — считает врач.
Чтобы избежать перехода стресса в хронический и энергетического истощения в межсезонье, нужно придерживаться природных биоритмов, а, значит, — соблюдать режим сна.
В норме утром человек должен просыпаться полным сил и энергии, а ложиться спать — не обессиленным, разъяснила эксперт.
Ночной сон должен длиться не менее 7−8 часов. Обязательно нужно спать в промежутке с 23:00 до 3 часов утра: в это время в организме вырабатывается мелатонин — гормон молодости, замедляющий процесс старения и снижающий уровень кортизола.
Осень — хорошее время, чтобы изменить привычный рацион питания.
«В целом с возрастом нужно переходить на щелочную диету, в которой преобладают овощи. Чем больше в рационе сезонных овощей и круп, тем разнообразнее будет микробиота кишечника, а значит крепче иммунитет. Ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — говорит Ольга Шуппо.
Также стоит ограничить потребление простых углеводов. Их чрезмерное потребление в течение ближайших шести часов может на 50% снижать иммунную защиту организма.
С врачом стоит индивидуально подобрать недостающие организму витамины и микроэлементы, чтобы укрепить иммунную систему.
«Такие нагрузки не только способствуют правильному снижению лишнего веса, но и образованию митохондрий в клетках, которые являются природными “аккумуляторами энергии” для человека», — уверяет эксперт.
Чем больше образуется новых митохондрий, тем больше энергии человек получает для своей жизнедеятельности — производства гормонов, снижения веса, ускоренного метаболизма и умственной деятельности.
Для системной тренировки иммунитета также эффективно прибегать к современной физиотерапии.
Криотерапия, терапия атомарным водородом, интервальная гипокситерапия — все эти методики способствуют долголетию, нормализации деятельности всех органов и систем человека. И в целом повышается клеточный иммунитет и сопротивляемость к вирусам, заключила Шуппо.