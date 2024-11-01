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Как помочь иммунитету осенью

В межсезонье защитные функции организма ослабевают. Именно поэтому осенью растет число заболеваний ОРВИ, обостряются хронические болезни. Можно ли «натренировать» иммунитет, рассказала Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и адаптационной медицины Grand Clinic.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Иммунитет можно “тренировать”, причем результат напрямую зависит от привычек человека», — считает врач.

По данным ВОЗ, 50% здоровья человека зависит от образа жизни, 20% от генетики, 20% от окружающей среды и 10% от качества системы здравоохранения.

Чтобы избежать перехода стресса в хронический и энергетического истощения в межсезонье, нужно придерживаться природных биоритмов, а, значит, — соблюдать режим сна.

В норме утром человек должен просыпаться полным сил и энергии, а ложиться спать — не обессиленным, разъяснила эксперт.

Ночной сон должен длиться не менее 7−8 часов. Обязательно нужно спать в промежутке с 23:00 до 3 часов утра: в это время в организме вырабатывается мелатонин — гормон молодости, замедляющий процесс старения и снижающий уровень кортизола.

Осень — хорошее время, чтобы изменить привычный рацион питания.

«В целом с возрастом нужно переходить на щелочную диету, в которой преобладают овощи. Чем больше в рационе сезонных овощей и круп, тем разнообразнее будет микробиота кишечника, а значит крепче иммунитет. Ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — говорит Ольга Шуппо.

Также стоит ограничить потребление простых углеводов. Их чрезмерное потребление в течение ближайших шести часов может на 50% снижать иммунную защиту организма.

С врачом стоит индивидуально подобрать недостающие организму витамины и микроэлементы, чтобы укрепить иммунную систему.

Полезны, по словам врача, любые аэробные нагрузки на свежем воздухе. Это может быть обычная прогулка или занятия скандинавской ходьбой.

«Такие нагрузки не только способствуют правильному снижению лишнего веса, но и образованию митохондрий в клетках, которые являются природными “аккумуляторами энергии” для человека», — уверяет эксперт.

Чем больше образуется новых митохондрий, тем больше энергии человек получает для своей жизнедеятельности — производства гормонов, снижения веса, ускоренного метаболизма и умственной деятельности.

Для системной тренировки иммунитета также эффективно прибегать к современной физиотерапии.

Криотерапия, терапия атомарным водородом, интервальная гипокситерапия — все эти методики способствуют долголетию, нормализации деятельности всех органов и систем человека. И в целом повышается клеточный иммунитет и сопротивляемость к вирусам, заключила Шуппо.