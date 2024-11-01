Как помочь иммунитету осенью

«В целом с возрастом нужно переходить на щелочную диету, в которой преобладают овощи. Чем больше в рационе сезонных овощей и круп, тем разнообразнее будет микробиота кишечника, а значит крепче иммунитет. Ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека», — говорит Ольга Шуппо.