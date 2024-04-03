​Как помочь человеку во время панической атаки?

Паническая атака — это внезапное и интенсивное ощущение страха или тревоги, которое может возникнуть у человека внезапно и без видимой причины. Во время панической атаки человек может испытывать физические симптомы, такие как сердцебиение, одышка, дрожь, потливость, головокружение, чувство удушья, тошнота, онемение или покалывание в различных частях тела.
Это состояние может быть очень пугающим и неприятным для тех, кто его переживает, может вызывать ощущение потери контроля над собой или страха перед смертью. Часто после панической атаки человек может испытывать чувство изнеможения или тревоги из-за возможности повторного приступа.
Что делать, если человек рядом «поймал» паническую атаку?
Если вы находитесь рядом с человеком, у которого началась паническая атака, важно помнить о следующих рекомендациях:
1. Держите себя в руках. Необходимо поддерживать спокойствие и избегать паники, так как ваше поведение может сильно влиять на окружающих. Постарайтесь проявить уверенность, не торопитесь и не паникуйте. В такой ситуации очень важно создавать впечатление, что ситуация под контролем.
2. Поддержите человека. Не оставляйте близкого человека одного во время панической атаки, поддержите его присутствием и спокойным голосом. Предложите выпить стакан воды, чтобы успокоиться. Попробуйте взять его за руку или, если это уместно в вашем отношении, обнимите его.
3. Обеспечьте доступ к свежему воздуху. Воздух и тихое открытое пространство могут помочь успокоиться и справиться с панической атакой. Помогите человеку выйти на свежий воздух, предложите пройтись или просто находиться на открытом воздухе. Фокусировка на статичных объектах вокруг, например на деревьях, цветах или зданиях, может помочь отвлечься от негативных мыслей.
4. Помогите контролировать дыхание. Часто при панических атаках возникает гипервентиляция, что приводит к поверхностному и быстрому дыханию. Помогите контролировать дыхание, научив делать его более медленным и глубоким. Призывайте человека медленно и глубоко дышать вместе с вами. Это может помочь снизить уровень тревоги и успокоить его.
5. Предложите расслабляющие техники. Попробуйте предложить человеку простые техники расслабления, такие как медленное считывание до 10, фокусирование на одной точке или медитация.
Если состояние человека не становится лучше или ухудшается, необходимо вызвать скорую помощь.