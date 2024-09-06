Как поменять фамилию, имя или отчество в 2024 году

В России каждый гражданин имеет право на смену фамилии, имени и отчества. Согласно Федеральному закону «Об актах гражданского состояния», сделать это могут лица, достигшие 14 лет, при этом для несовершеннолетних для этого требуется согласие родителей. Каких-либо серьезных оснований для этого не нужно.