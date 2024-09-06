Как поменять фамилию, имя или отчество в 2024 году

Чтобы стать «новым человеком», нужно набраться терпения и найти много времени, так как смена имени — дело не быстрое.
Рассказываем, как в 2024 году сменить имя, фамилию и отчество, сколько это стоит, что для этого нужно и куда обращаться.
Какие документы нужны
Для тех, у кого нет супруга и детей, нужны следующие документы:
- Заявление о перемене имени по форме № 20 (скачать его можно тут).
- Действующий паспорт гражданина РФ.
- Свидетельство о рождении.
- Квитанция об уплате госпошлины (она составляет 1600 рублей).
Лица, находящиеся в браке или разводе, должны предоставить также свидетельство о заключении брака или развода. Если есть дети, необходимо иметь при себе свидетельства об их рождении.
Несовершеннолетние дети должны предоставить письменное согласие родителей.
Куда обращаться
Для смены имени обращаться нужно в ЗАГС. Учреждение выбирается по месту регистрации или месту рождения. Электронной записи там нет, поэтому документы нужно подавать в порядке живой очереди.
Несмотря на то, что в законом разрешено не иметь веской причины для смены имени, при подаче заявления в ЗАГС ее нужно указать. Причем она должна показаться сотрудников учреждения весомой, иначе его не примут.
На рассмотрение заявления ЗАГСу дается месяц.
Какие документы нужно заменить при смене имени
После того, как вы сменили имя, того человека для государства уже не существует. Поэтому следует заменить ряд документов.
Паспорт гражданина РФ
Согласно закону, после официальной смены имени паспорт необходимо поменять в течение 30 дней. Стоимость услуги составляет 300 рублей.
Загранпаспорт
Сейчас госпошлина на загранпаспорт нового образца составляет шесть тысяч рублей.
Водительское удостоверение и документы на автомобиль
Заменить документы на автомобиль нужно в течение 14 дней после официальной смены фамилии, а получить новые права — за 10 дней.
За услугой следует обращаться в отделение ГИБДД или филиал МФЦ. Обновление данных в паспорте транспортного средства (ПТС) будет стоить 350 рублей, а новое свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — в 500. Если оплатить пошлину через Госуслуги, сделают скидку. Смена водительского удостоверения обойдется в две тысячи рублей.
Замена банковских карт
После смены имени новые данные следует сообщить во все банки, где открыт счет. В отделения нужно приходить не только с новым паспортом, но и со свидетельством о перемене имени.
Замена документов на работе
В отдел кадров следует принести новый паспорт и свидетельство о смене имени.
Замена СНИЛС и полиса ОМС
После смены имени номер СНИЛС остается прежним, но страховое свидетельство можно бесплатно заменить в МФЦ.
Новый полис ОМС получить нужно обязательно. Сделать это можно через любое учреждение МФЦ или страховой компании.
Замена ИНН и получение налогового вычета
ИНН при смене имени не меняется, но можно получить свидетельство о постановке на учет на новое имя в налоговой. Пошлина за свидетельство составляет 300 ₽.
Диплом о высшем образовании
По закону можно обратиться в вуз и попросить выдать документы о высшем образовании на новое имя. Услуга предоставляется бесплатно.
Военный билет
После официальной смены имени следует поменять военный билет. Это бесплатно.
Подать заявление в военкомат по месту регистрации или МФЦ следует в течение двух недель после получения нового паспорта. Вместе с заявлением необходимо предоставить:
- старый военный билет;
- копию всех страниц паспорта;
- фотографии;
- свидетельство о перемене имени;
- аттестат или диплом;
- справку о прохождении медкомиссии;
- справку о составе семьи.
Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях», если не поменять военный билет, будет наложен административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Новый билет должны выдать в течение 10—30 дней.
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