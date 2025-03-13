Лондон не мог простить Москве тайной поддержки северян в гражданской войне в США. Ведь Александр II во время войны Севера и Юга отправил к берегам Америки русскую эскадру, чтобы она кошмарила торговые суда англичан. В результате этого британцы были вынуждены бросить на произвол судьбы Польшу, которую они подбили на восстание против России. А кроме этого Александр II нацелился на пролив Босфор и Дарданеллы. Этого британцы, только что закончившие Крымскую войну, ему не простили. По сути, они просто убрали русского самодержца руками наивных неудачников, согласных за идею пойти на виселицу.