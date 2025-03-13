Лондон и смерть царя: кто стоял за убийством Александра II

Покушение на государя-императора было организовано террористической организацией «Народная воля» под руководством террористки Софьи Перовской. Науськанные Западом студенты были уверены — стоит убить царя, и в России вспыхнет революция! Но они ошиблись.
Убийство императора
Это был погожий воскресный день. Император, которого в народе прозвали «освободителем», выехал из Зимнего на Манежную площадь в сопровождении шести казаков. Несмотря на то, что совсем недавно на него было совершено очередное покушение, он с презрением относился к террористам и не собирался менять привычки.
По плану террористов он должен был погибнуть во время взрыва заложенной бомбы на Малой Садовой. Но император изменил маршрут, и казалось, заговорщики остались с носом, но неожиданно в дело вмешалась роковая случайность. Царь заехал в Михайловский дворец, а обратно поехал по Инженерной улице и свернул на набережную Екатерининского канала. Увидев это, Перовская срочно приказала террористам перейти на набережную.
В 14:15 бывший студент петербургского Горного института Николай Рысаков метнул под карету царя первую бомбу. Взрыв повредил карету. Император остался невредим. Если бы охрана увела его с места сразу, он остался бы жив, но «военное достоинство» государя потребовало осмотреть раненых казаков и подбодрить их. После этого император подошел к задержанному Рысакову, задал ему какой-то вопрос и пошел обратно к карете.
Незамеченный в суматохе второй террорист — бросивший учебу студент Петербургского технологического института Игнатий Гриневицкий метнул вторую бомбу прямо под ноги царя. Государь и все вокруг него упали.
Взрывом царю раздробило ноги. Растерявшиеся охранники в суматохе положили царя в первые попавшиеся сани и увезли в Зимний. Никто и не подумал наложить жгуты, и по дороге император истек кровью.
В 15:35 над Зимним был спущен императорский штандарт — так народ оповестили о том, что Александр II скончался.
Жертвы теракта
Кроме царя жертвами студентов-неудачников стал казак Александр Малеичев — он скончался в госпитале. Погиб 14-летний мальчик Коля Захаров — он, крестьянский сын, прислуживал рядом в мясной лавке. Его тоже смертельно ранило и он умер, промучившись два дня. Погиб и сам Гриневицкий — его ранило вторым взрывом, и к вечеру он отправился в ад. Было ранено 11 человек, из них — трое прохожих.
Око за око
Задержанный Рысков тут же сдал всю террористическую ячейку. Были задержаны террористы Геся Гельфман, Тимофей Михайлов, Софья Перовская, Желябов, Кибальчич и другие. Всех, кто сумел убежать, взяли в течение двух лет.
Уже 30 марта 1881 года цареубийцам был вынесен приговор. Желябова, Перовскую, Кибальчича, Михайлова и Рысакова повесили 15 апреля на плацу. Всех остальных «народовольцев» судили тремя процессами: «Процесс двадцати», «Процесс семнадцати», «Процесс четырнадцати». Большинство были приговорены к смертной казни, которую демократичный царь Александр III заменил каторгой. Единственным, кому император отказал в милости, был террорист Николай Суханов. Он был лейтенантом военно-морского флота, и его расстреляли за измену.
Реформы Александра II
Неокрепшие умы студентов-террористов верили, что Александр II — душитель свобод, но вот что он реально сделал для России.
- Отменил крепостное право.
- Положил начало индустриализации страны.
- Начал реформировать финансовую систему государства. Учредил казначейство, подсчитывающее доходы.
- Ввел самый либеральный устав в российских университетах. Видимо, зря.
- Ввел в городах самоуправление.
- Внедрил новую систему образования в средних школах России. Ученикам стали преподавать большие объемы математики, греческий и латынь.
- Ввел всеобщую воинскую повинность и перевооружил армию. При нем на вооружение была принята винтовка системы Берданы, в армии появились кольты, а Тульский оружейный завод был оборудован американскими станками.
За что убили царя
За студентами-неудачниками на самом деле стояли англичане. Лондон в середине XIX века стал настоящей столицей русофобии. Английское правительство всячески поддерживало печать либеральных газет и журналов, вроде «Народовольца», «Колокола», «Хлеба и воли», «Накануне», привечало политических беженцев и снабжало террористов оружием и деньгами.
Лондон не мог простить Москве тайной поддержки северян в гражданской войне в США. Ведь Александр II во время войны Севера и Юга отправил к берегам Америки русскую эскадру, чтобы она кошмарила торговые суда англичан. В результате этого британцы были вынуждены бросить на произвол судьбы Польшу, которую они подбили на восстание против России. А кроме этого Александр II нацелился на пролив Босфор и Дарданеллы. Этого британцы, только что закончившие Крымскую войну, ему не простили. По сути, они просто убрали русского самодержца руками наивных неудачников, согласных за идею пойти на виселицу.
Если бы император Александр II не был убит, Россия могла бы бескровным путем перейти к конституционной монархии. На столе у царя уже лежал проект Думы. В России активно развивались промышленность, наука и культура. Убийство царя спровоцировало правительство на контрреформы и отмену либеральных преобразований, заставило усилить за гражданами полицейский надзор и укреплять существующие сословия. Это, в свою очередь, вызвало новый поток сопротивления. Возможно, было бы так, а возможно, и по другому. Потому что враги России тоже не дремали бы и нашли способы ставить ей палки в колеса.
Майя Новик