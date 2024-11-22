Как полюбить самого себя

Очень жаль, если в чьем-то жизненном опыте всё сложилось таким образом, что можно не замечать себя и свои потребности, но никогда не поздно, посмотреть вглубь себя, на эту детскую часть, которая остается внутри на всю жизнь, спросив: «Что ты сейчас хочешь, мой дорогой малыш?» и научиться относиться к себе самому по-новому.