Как полюбить самого себя

По ее словам, есть три главных показателя «нелюбви» к себе.
Находиться в отношениях с людьми, которые разрушают
Сложность такой истории — в том, что человек, находящийся в подобных отношениях, скорее всего не осознает, что они его разрушают.
«На это есть множество внутренних неосознаваемых причин, но самая частая — это убеждение, основанное на прожитом — чаще всего детском опыте — что “со мной так можно”. Когда неуважительное обращение, оскорбление, агрессия и нарушение границ воспринимаются какой-то частью человека как норма», — говорит психолог.
Чтобы понять, разрушают ли отношения, эксперт советует посмотреть на свое состояние во время контакта и после с конкретным человеком.
Подавленное состояние, постоянный стресс, слезы, ощущение собственной никчемности и несостоятельности, апатия, неуверенность в себе, фокус на собственных недостатках — все эти переживания будут указывать на то, что конкретно эта взаимосвязь влияет на вас разрушающим образом.
И, к сожалению, когда-то разрушит полностью — это вопрос лишь времени, уверяет психолог.
Игнорировать собственные потребности
Речь идет как о физических, так и об эмоциональных потребностях. Как отмечает психолог, при таком варианте у людей практически отсутствует контакт с собственным телом и собственными чувствами — то есть, они будто не замечают даже этих потребностей.
Например, кто-то может терпеть физическую боль и даже не обращается за помощью к врачу. А кому-то необходим отпуск или он буквально находится в режиме выгорания, но это тоже игнорируется.
Если вам это знакомо, психолог предлагает вспомнить себя маленьким и задать себе вопрос: «Хотел (-а) бы я, чтобы об этом прекрасном ребенке заботились так, как я сейчас забочусь о себе?». И дайте на него честный ответ.
Очень жаль, если в чьем-то жизненном опыте всё сложилось таким образом, что можно не замечать себя и свои потребности, но никогда не поздно, посмотреть вглубь себя, на эту детскую часть, которая остается внутри на всю жизнь, спросив: «Что ты сейчас хочешь, мой дорогой малыш?» и научиться относиться к себе самому по-новому.
Бесконечная критика самого себя
«Я ни на что не способен (-а)!», «У меня не получится!» — именно так звучат послания внутреннего критика. Часто этот голос внутри звучит более жестоко и проживается довольно болезненно. По сути, это приобретенная способность тотально обесценивать себя и свои собственные результаты.
Если мы попробуем визуализировать процесс самокритики, то проще всего это будет сделать, представив два образа: критикующую фигуру и фигуру, в сторону которой направлена критика.
В повседневной жизни никто этот процесс таким не видит потому, что образ критика настолько «встроен», что воспринимается, как будто это и есть я сам.
«На самом деле ни один ребенок не рождается с функцией критиковать себя, со временем он просто научается такому обращению с собой, как когда-то в детстве кто-то важный и значимый обращался с ним», — говорит Людмила Шульга.
Возвращаясь к вопросу о любви к себе, возможно, первым и хорошим шагом станет то, чтобы заметить, с кем в отношениях по-настоящему плохо и, впервые выбрав себя, обозначить границы или же выйти из отношений.
Может быть, пришло время обратить внимание, где игнорируются потребности, и начать понемногу обращаться с собой как с самым ценным и любимым ребенком во всем мире.
Или же, в тысячный раз критикуя себя, в какой-то момент остановиться и дать отпор внутреннему критику.
Весь путь к большой любви может начаться с одного маленького шага, где есть вариант сделать что-то иначе.
«Стоит ли говорить, сколько ресурса может родиться внутри человека с таким к себе отношением, и как может измениться жизнь вокруг?», — подытожила Людмила Шульга.