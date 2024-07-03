Как получить субсидию на ЖКУ

— Напомню, что на такие субсидии могут рассчитывать российские граждане, у которых на оплату «коммуналки» уходит больше определённой доли дохода в месяц (эта доля определяется в регионах по-разному, но в среднем 22%), — пояснила юрист в сфере ЖКХ Алла Георгиева. — И действительно, недавно правительство усовершенствовало правила их предоставления. Главное изменение всего одно, но, с моей точки зрения, оно крайне важное. Суть в том, что теперь граждане смогут подавать элект­ронные заявления, не выходя из дома, с помощью сайта «Госуслуг».