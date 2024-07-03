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Как получить субсидию на ЖКУ

Упростили правила предоставления субсидии на оплату жилья и ЖКУ. Что именно изменилось и как теперь можно её получить?

Источник: Аргументы и факты

— Напомню, что на такие субсидии могут рассчитывать российские граждане, у которых на оплату «коммуналки» уходит больше определённой доли дохода в месяц (эта доля определяется в регионах по-разному, но в среднем 22%), — пояснила юрист в сфере ЖКХ Алла Георгиева. — И действительно, недавно правительство усовершенствовало правила их предоставления. Главное изменение всего одно, но, с моей точки зрения, оно крайне важное. Суть в том, что теперь граждане смогут подавать элект­ронные заявления, не выходя из дома, с помощью сайта «Госуслуг».

То есть теперь не нужно будет собирать никакие справки и квитанции, бегая по различным учреждениям и подразделениям. Стало возможным подать всего одно заявление без каких-либо приложений к нему.

Алла Георгиева
юрист в сфере ЖКХ

У тех же, кто не имеет возможности использовать компьютер и интернет, по-преж­нему остаётся возможность сделать всё через МФЦ.