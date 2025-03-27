Как получить справку для забега и что будет, если ее не принести

Зачем нужна справка
Она доказывает, что у человека нет противопоказаний для участия в забеге. В зависимости от состояния здоровья бегуна и сложности марафона организаторы могут потребовать результаты флюорографии, общие анализы крови и мочи, а также биохимический анализ крови, который выявит уровень глюкозы и холестерина.
Где получить
Справку выдают в государственной поликлинике (больнице) и частных клиниках. Нужно обратиться к терапевту, он изучит вашу медкарту и даст список нужных исследований.
Кроме того, иногда справку можно получить прямо на месте проведения забега. Бывает, что организаторы приглашают медиков, которые могут выдавать такие документы.
Какой должна быть справка
Документ нужно оформить согласно требованиям формы из Приложения № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1144н от
В документе должно быть написано, что человек может участвовать в забеге на конкретную дистанцию, иначе его могут не допустить к старту.
Что будет, если не принести справку
Без нее вас просто не пустят на забег. Если вы участвуете первый раз, обратитесь к организаторам. Они подскажут, можно ли будет сделать справку на месте.
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