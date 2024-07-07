Как получить российское гражданство

Иностранец может стать гражданином России в общем порядке за 7−9 лет. Как это сделать, рассказал портал «Объясняем.РФ».
Сначала нужно получить разрешение на временное проживание. Через восемь месяцев после этого можно подать заявление на вид на жительство (ВНЖ), а затем — на гражданство.
Чтобы оформить российский паспорт, иностранец должен:
- прожить в стране по ВНЖ не менее пяти лет
- быть официально трудоустроенным или иметь другой законный источник доходов, например, счет в банке или наследство
- документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства (это требование не касается людей старше 70 лет и инвалидов I группы)
- соблюдать Конституцию и законодательство РФ
- не иметь оснований для отказа в приеме
Некоторым иностранцам разрешают получить гражданство упрощенно, то есть не выполняя какие-либо условия. Иногда процедура проходит в особом порядке, если у человека есть, например, выдающиеся заслуги перед государством.
Заявление на гражданство подается в территориальном управлении по вопросам миграции МВД по месту жительства. В Москве это можно сделать в Многофункциональном миграционном центре, а тем, кто находится за границей, нужно принести документы в дипломатическое представительство или консульство.
Набор документов может зависеть от оснований получения гражданства. Обычно в список входят:
- заявление в двух экземплярах
- вид на жительство
- документ, удостоверяющий личность, например зарубежный паспорт (и его нотариальный перевод, если сведения в нем не продублированы на русском)
- документы о доходах за год, предшествующий году подачи заявления (справка о доходах, с места работы, трудовой договор)
- документ о владении русским языком — сертификат, школьный аттестат, диплом вуза РФ или СССР
- документы, подтверждающие законные основания и соблюдение условий приобретения гражданства РФ
- три черно-белые или цветные фотографии три на четыре сантиметра
- квитанция об уплате госпошлины стоимостью 3 500 рублей
Если человек менял фамилию, то нужен будет подтверждающий это документ (например, свидетельство о браке).
Для тех, кто получает гражданство в упрощенном порядке, пакет документов больше. Эта возможность доступна тем, кто:
- родился и жил на территории РСФСР и был гражданином СССР
- заключил контракт на военную службу в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года
- получил политическое убежище на территории России
- признан беженцем
- имеет ребенка с гражданством РФ
- имеет родителя (усыновителя) с российским гражданством
- является гражданином республик Беларусь, Казахстан или Молдова
Если заявку одобрят, иностранец должен будет дать присягу, пообещав не нарушать нормы Конституции и законы РФ. Это не касается детей, недееспособных и имеющих проблемы со здоровьем, которые не позволяют прочитать и подписать документ, отметили представители портала.
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Айгуль Сабитова