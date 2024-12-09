Как получить перерасчет за отопление, если в квартире холодно

Если дома нет отопления или батареи недостаточно теплые, надо потребовать сделать перерасчет за отопление. Эксперты рассказали, как это сделать.
Норма температуры в квартирах зимой
По нормам температура в квартирах должна быть не ниже 18 градусов и не ниже 20 в угловых комнатах. В подъездах должно быть не меньше 16 градусов тепла. Отопление должно подаваться бесперебойно и круглосуточно, а отключать его могут в крайних случаях не больше чем на сутки суммарно в месяц, сообщает РИАМО.
Отопление можно отключать без перерасчета на 16 часов, если температура в жилых комнатах держится не ниже +12 градусов, на восемь часов при температуре +10…+12 градусов и на четыре часа при температуре в комнатах +8…+10 градусов.
Если тепло отключают чаще и на более долгое время, то нужно потребовать соблюдать нормативы и сделать перерасчет. Чтобы измерить температуру в квартире, нужно закрыть все окна и двери. Термометр держите в метре от пола в центре помещения. Батареи при этом должны находиться в полуметре от прибора.
Когда полагается перерасчет за отопление
Согласно постановлению правительства № 354, перерасчет делают в следующих случаях:
- если людям предоставляли некачественные услуги (доказывается с помощью замеров);
- если перерыв в подаче услуг выходит за законные временные рамки;
- если во время поверки счетчиков обнаружили расхождения (перерасчет сделают по показаниям, снятым во время поверки);
- если положены льготы и субсидии;
- при корректировке оплаты за отопление по итогам года;
- если в регионе или на федеральном уровне изменен порядок расчета платежей за отопление.
При этом, если человек или семья временно не жили в квартире, получить перерасчет не получится.
Как получить перерасчет за отопление в Москве
Если есть проблемы с отоплением, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Потребуется оставить акт, который будет подписан и жителями, и представителем УК. На основании этого документа и будет произведен перерасчет. Его учтут в квитанции за следующий месяц.
Перерасчет делают как по умолчанию на основании акта, так и по заявлению или обращению жителе, но в любом случае необходим этот документ.
Если УК проигнорировала или не решила проблему, то в Москве можно обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства по номеру телефона: +
Чаще всего перерасчет делают сами УК на основании акта, и только в крайнем случае жильцам приходится обращаться в суд, где также можно требовать возмещение морального вреда.
Как получить перерасчет за отопление в Московской области
Можно обратиться в Единую диспетчерскую службу и оставить жалобу. После этого к вам придет мастер, который измерит температуру и составит акт. На основании этого документа вам сделают перерасчет. Если этого не произошло, то нужно обращаться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как сэкономить на отоплении
На отоплении можно сэкономить. Для этого в домах устанавливают счетчики. Существуют общедомовые и индивидуальные счетчики. Перейти на отопление по индивидуальным приборам учета нужно одновременно всему дому.
По данным экспертов, индивидуальные счетчики выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления (стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная). При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления, а значит, на каждую трубу нужен счетчик, поэтому экономия будет сомнительной.
Напомним, коммунальные услуги за месяц нужно оплачивать до 10 числа следующего месяца. Специалисты рассказывали, что будет, если не платить по счетам.