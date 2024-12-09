Как получить перерасчет за отопление, если в квартире холодно

По нормам температура в квартирах должна быть не ниже 18 градусов и не ниже 20 в угловых комнатах. В подъездах должно быть не меньше 16 градусов тепла. Отопление должно подаваться бесперебойно и круглосуточно, а отключать его могут в крайних случаях не больше чем на сутки суммарно в месяц, сообщает РИАМО.