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Как получить пенсию, если переехал в другой регион?

Что нужно сделать пенсионеру, если он переезжает в другой регион? Об этом рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Источник: Freepik

Если пенсионер решил переехать, ему нужно сообщить об этом в Социальный фонд (СФР). Выплаты начнут рассчитывать и отправлять по новому месту жительства. Сообщить о переезде можно двумя способами.

1. Лично обратиться в СФР или МФЦ

Записаться на прием можно тремя способами: на сайтах es.pfrf.ru, моидокументы.рф, а также по номеру 8 (800) 100−00−01.

Нужно будет подойти в назначенное время с паспортом. Если пенсионер хочет получать выплаты на банковский счет, понадобятся его реквизиты.

2. Онлайн через «Госуслуги»

На портале нужно зайти в раздел «Пенсии», выбрать пункт «Доставка пенсии и социальных выплат СФР», а потом заполнить заявление, указав новое место жительства.

Ранее эксперты назвали особенности назначения пенсии жителям Севера.

Айгуль Сабитова