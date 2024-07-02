Как получить пенсию, если переехал в другой регион?

Если пенсионер решил переехать, ему нужно сообщить об этом в Социальный фонд (СФР). Выплаты начнут рассчитывать и отправлять по новому месту жительства. Сообщить о переезде можно двумя способами.
1. Лично обратиться в СФР или МФЦ
Записаться на прием можно тремя способами: на сайтах es.pfrf.ru, моидокументы.рф, а также по номеру
Нужно будет подойти в назначенное время с паспортом. Если пенсионер хочет получать выплаты на банковский счет, понадобятся его реквизиты.
2. Онлайн через «Госуслуги»
На портале нужно зайти в раздел «Пенсии», выбрать пункт «Доставка пенсии и социальных выплат СФР», а потом заполнить заявление, указав новое место жительства.
Ранее эксперты назвали особенности назначения пенсии жителям Севера.
Айгуль Сабитова