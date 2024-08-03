Как получить налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений

Суть программы в том, что человек делает добровольные взносы, а организация их инвестирует, обеспечивая доходность вложений. Договор заключается на 15 лет, но его можно продлить или воспользоваться накопленными деньгами. При этом участникам программы доступен ежегодный налоговый вычет. Эксперты «Объясняем. РФ» рассказали, как его получить.