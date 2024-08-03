Как получить налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений

С 1 января в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Стать ее участником может любой совершеннолетний житель страны. Для этого нужно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов.
Суть программы в том, что человек делает добровольные взносы, а организация их инвестирует, обеспечивая доходность вложений. Договор заключается на 15 лет, но его можно продлить или воспользоваться накопленными деньгами. При этом участникам программы доступен ежегодный налоговый вычет. Эксперты «Объясняем. РФ» рассказали, как его получить.
Чтобы это сделать, участник программы долгосрочных сбережений должен подать в налоговую инспекцию:
- декларацию 3-НДФЛ;
- справку 2-НДФЛ с работы о начисленных и удержанных налогах за соответствующий год;
- копию договора с НПФ — оператором ПДС;
- копии выписок и чеков, подтверждающих взносы в фонд.
Также за вычетом можно обратиться через личный кабинет налогоплательщика. Тогда заполнять декларацию не нужно.
За взносы в ПДС на сумму до 400 тысяч рублей можно получить налоговый вычет:
- в размере 13% (максимум 52 тысячи рублей ежегодно при доходе до 5 млн рублей в год);
- в размере 15% (до 60 тысяч рублей ежегодно при доходе более 5 млн рублей в год).
Ранее стало известно, что семьи с доходом до 90 тысяч будут платить меньше налогов.
Айгуль Сабитова