Как получить компенсацию за некачественные услуги инфоцыган

По ее словам, инфоцыган отличает ряд характерных признаков.
Признаки инфоцыган
Нарушение гарантий
Например, предметом договора являются гарантии в результатах продаж. По факту же ничего, что обещает «наставник», не достигнуто.
Отсутствие конкретных стратегий или рекомендаций
Инфоцыгане обещают индивидуальный подход к каждому клиенту. В действительности они ведут всех под одну гребенку.
Коуч пропадает
Договор заключен, а коуч не поднимает трубку, через раз отвечает на сообщения с уточняющими вопросами, его помощники грубят или «кормят завтраками»? Это тоже может говорить о том, что вас обманули.
Отказ оформлять договор
Также лже-наставника можно узнать по отказу заключать договор, акт приема-передачи оказанных услуг, особенно, если клиенты платят миллионы. Часто просят оплатить курс, наставничество или обучение на реквизиты третьих лиц. Это значит, что фирма или конкретный человек может неофициально вести свою деятельность, чтобы в случае претензий не нести ответственность, объясняет Алина Бондарь.
Договор составлен халтурно и не учитывает интересы клиента
Нередко инфоцыгане просто скачивают образец договора из Интернета, даже не скорректировав его под свою деятельность. В документах могут быть даже отсылки к другой области. Также в договоре может быть не расписана стоимость услуг. При этом прайс в документе должен быть отражен. Если цен нет, это тоже повод задуматься.
Как посчитать сумму ущерба от действий инфоцыган
Именно клиент определяет, на каком этапе договора он отказывается от услуг эксперта. Нужно обращать внимание на пункт, который регулирует взаимодействие сторон договора, если одна из них отказывается исполнять свои обязанности. В юридически грамотном документе должно быть прописано, как будут возвращаться деньги до начала обучения, во время обучения и даже после. В этом случае у подопечного коуча будет конкретный ориентир, как действовать.
Если же договора нет, то придется самому договариваться с наставником. Поэтому важно сохранять всю переписку, платежные документы, скрины, учебные материалы и прочее. Их можно будет предоставить в качестве доказательств в суде.
Как получить компенсацию
Для начала можно попробовать договориться с лже-коучем до суда. Если он отказывается, то придется судиться. В этом случае все будет зависеть от наличия договора, именно он помогает доказать наличие отношений между инфоцыганом и жертвой. Можно составить досудебную претензию, где будут зафиксированы переписка и звонки.
Важно подсчитать, сколько денег было потрачено из-за обращения к некомпетентному специалисту. Нередко клиент не только платит большие деньги за обучение, но еще и теряет определенные суммы из-за плохих рекомендаций.
Затем нужно обратиться за экспертизой к профессионалам.
Сейчас в Интернете можно наткнуться не только на инфоцыган, но и на дропперов. Ранее мы рассказывали, кто это такие и как их можно распознать.
Айгуль Сабитова