Как получить компенсацию за некачественные услуги инфоцыган

Именно клиент определяет, на каком этапе договора он отказывается от услуг эксперта. Нужно обращать внимание на пункт, который регулирует взаимодействие сторон договора, если одна из них отказывается исполнять свои обязанности. В юридически грамотном документе должно быть прописано, как будут возвращаться деньги до начала обучения, во время обучения и даже после. В этом случае у подопечного коуча будет конкретный ориентир, как действовать.