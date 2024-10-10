Как получить компенсацию, если заболел из-за неработающих батарей?

«Если воздух не прогревается до данных значений, можно настаивать на возмещении ущерба. В вашем случае речь идёт о компенсации морального вреда. Это, как правило, несколько десятков тысяч рублей, — уточняет адвокат Эрих Рат. — Также можно посчитать расходы на медикаменты, посещение врачей, снижение оплаты труда во время больничного. Всё это суммируется и обозначается в исковом заявлении. Суд может вас поддержать, но нужно доказать, что заболевание стало прямым следствием холода в квартире».