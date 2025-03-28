Как получить компенсацию, если ребенок травмировался в аквапарке

Он поделился своими советами с редакцией «Мел». В издание обратились супруги, которые сейчас отдыхают в Египте. Они рассказали, что ребенок получил перелом ключицы, катаясь на горках в аквапарке. Родители попросили объяснить, как им поступить.
Адвокат советует в таких ситуациях сразу звонить в страховую компанию. Нужно набрать номер, указанный в полисе, и следовать рекомендациям организации (при выезде за границу человек оформляет медстраховку). Ребенку предоставят необходимую медицинскую помощь либо родителям компенсируют расходы на лечение.
Также эксперт рекомендует фиксировать обстоятельства происшествия. Если ребенок пострадал в аквапарке отеля или в экскурсионном аквапарке от туроператора, нужно сфотографировать место ЧП, получить копии медицинских документов. Также стоит запросить запись о случившемся у администрации отеля или аквапарка.
Если ребенок получил травму на территории отеля или аквапарка, связанного с туроператором, и все произошло из-за плохого оборудования или халатности персонала, можно получить компенсацию.
Как указано в статьях 9, 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператор отвечает за качество и безопасность всех услуг, входящих в состав туристического продукта. Более того, статья 7 закона «О защите прав потребителей» обязывает исполнителя оказывать безопасные услуги. А согласно статье 1096 ГК РФ, он обязан компенсировать вред, причиненный из-за недостатков работы.
Федор Коробков отметил, что для более детального ответа необходимо знать ряд нюансов: путешествовала ли семья по туру, купленному в России, или сама бронировала авиабилеты и отель.
Также важно знать, где произошел инцидент: в аквапарке отеля или каком-то другом, который люди нашли самостоятельно или через гида туроператора.
Важно учесть и причины, по которым произошел перелом: неисправность оборудования, действия персонала, несчастный случай и прочее.
Адвокат советует выслать туроператору письменную претензию. В ней нужно потребовать возместить ущерб и компенсировать моральный вред. Претензию должны рассмотреть за 10 дней. Если туроператор откажет удовлетворять требования, можно будет обратиться в суд.
Если аквапарк не имел отношения к туру семьи, ответственность несет администрация заведения. В этом случае требования предъявляются непосредственно владельцам организации.
«Будьте внимательны при составлении претензии и фиксируйте все доказательства», — призвал адвокат.
К слову, травму можно получить где угодно. Пострадать могут и взрослые, и дети. Летом и весной есть риск получить травму из-за самокатчиков. Ранее мы рассказывали, что делать, если вас сбил один из таких лихачей.