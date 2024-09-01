Как получить комнату в студенческом общежитии

Как сообщает «Объясняем. РФ», место в общежитии предоставляют ребятам, которые учатся очно (при этом у бюджетников преимущество перед теми, кто учится на коммерции); иногородним студентам-заочникам на время промежуточных и итоговых экзаменов; студентам с местной регистрацией, если есть свободные места.