Как получить комнату в студенческом общежитии

Как сообщает «Объясняем. РФ», место в общежитии предоставляют ребятам, которые учатся очно (при этом у бюджетников преимущество перед теми, кто учится на коммерции); иногородним студентам-заочникам на время промежуточных и итоговых экзаменов; студентам с местной регистрацией, если есть свободные места.
В первую очередь заселяют:
- студентов с инвалидностью I и II групп или инвалидностью с детства,
- сирот,
- детей родителей с инвалидностью,
- студентов из многодетных семей,
- детей из неполных и малообеспеченных семей,
- участников и ветеранов боевых действий.
Оставшиеся места распределяют уже на конкурсной основе. Больше шансов у призеров и победителей олимпиад и тех, кто лучше всего сдал ЕГЭ и вступительные испытания.
Как получить место?
1. Сначала нужно написать заявление на имя ректора. Это делается либо сразу при подаче документов, либо после публикации списка поступивших — в зависимости от правил конкретного вуза.
2. Затем нужно будет собрать документы для заселения:
- паспорт и его копию;
- справку о составе и доходах семьи;
- два фото 3×4 см;
- копию и оригинал документа, подтверждающего льготу, если она полагается (например, справку об инвалидности, статус сироты);
- при необходимости — военный билет или приписное свидетельство;
- медсправку формы № 086у и результат флюорографии, сделанной не позднее года назад;
- полис ОМС.
Уточнить список можно на сайте или в приемной комиссии вуза.
3. Затем, после выхода приказа ректора о предоставлении места в общежитии, подписывают договор найма. За несовершеннолетнего это делает один из родителей или законный представитель (у него должен быть при себе паспорт).
4. После этого останется только заселиться в общежитие. Лучше приехать в первый день с начала заселения: можно будет самому выбрать комнату.
За место в общежитии нужно платить, уточняют эксперты. Сумму определяет учебное заведение. Она может зависеть от города, уровня вуза и формы обучения студента.
Часто абитуриенты в преддверии ученого года сильно волнуются. Кто-то переживает, что не найдет новых друзей, кого-то пугает переход к новой системе обучения. Помочь адаптироваться к учебе в вузе может ряд советов.