Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как получить комнату в студенческом общежитии

Иногородние студенты могут рассчитывать на комнату в общежитии. Делимся советами, которые помогут ее получить.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Объясняем. РФ», место в общежитии предоставляют ребятам, которые учатся очно (при этом у бюджетников преимущество перед теми, кто учится на коммерции); иногородним студентам-заочникам на время промежуточных и итоговых экзаменов; студентам с местной регистрацией, если есть свободные места.

В первую очередь заселяют:

  • студентов с инвалидностью I и II групп или инвалидностью с детства,
  • сирот,
  • детей родителей с инвалидностью,
  • студентов из многодетных семей,
  • детей из неполных и малообеспеченных семей,
  • участников и ветеранов боевых действий.

Оставшиеся места распределяют уже на конкурсной основе. Больше шансов у призеров и победителей олимпиад и тех, кто лучше всего сдал ЕГЭ и вступительные испытания.

Как получить место?

1. Сначала нужно написать заявление на имя ректора. Это делается либо сразу при подаче документов, либо после публикации списка поступивших — в зависимости от правил конкретного вуза.

2. Затем нужно будет собрать документы для заселения:

  • паспорт и его копию;
  • справку о составе и доходах семьи;
  • два фото 3×4 см;
  • копию и оригинал документа, подтверждающего льготу, если она полагается (например, справку об инвалидности, статус сироты);
  • при необходимости — военный билет или приписное свидетельство;
  • медсправку формы № 086у и результат флюорографии, сделанной не позднее года назад;
  • полис ОМС.

Уточнить список можно на сайте или в приемной комиссии вуза.

3. Затем, после выхода приказа ректора о предоставлении места в общежитии, подписывают договор найма. За несовершеннолетнего это делает один из родителей или законный представитель (у него должен быть при себе паспорт).

4. После этого останется только заселиться в общежитие. Лучше приехать в первый день с начала заселения: можно будет самому выбрать комнату.

За место в общежитии нужно платить, уточняют эксперты. Сумму определяет учебное заведение. Она может зависеть от города, уровня вуза и формы обучения студента.

Часто абитуриенты в преддверии ученого года сильно волнуются. Кто-то переживает, что не найдет новых друзей, кого-то пугает переход к новой системе обучения. Помочь адаптироваться к учебе в вузе может ряд советов.