Как получить больничный на «Госуслугах»

В каких случают выдают электронный больничный лист?
- Болезнь или травма.
- Уход за больным членом семьи.
- Карантин работника или члена семьи.
- Протезирование в стационаре.
- Долечивание в санатории после стационара.
- Беременность.
Как оформить больничный лист?
Оформить больничный может только врач. Для этого вызовите его на дом или посетите медицинское учреждение. Записаться в поликлинику можно самостоятельно на «Госуслугах» или по телефону. В коммерческие медорганизации, как правило, запись ведется по телефону.
В течение двух дней в личный кабинет «Госуслуг» поступят уведомления, что больничный открыт, продлен, закрыт или оплачен. Процедура выполняется даже если у вас не заполнен номер полиса обязательного медицинского страхования.
После лечения необходимо будет вновь посетить поликлинику. По результатам осмотра врач закроет или продлит больничный.
Чтобы узнать об имеющихся больничных листах и сумме пособия по ним, нужно запросить сведения на «Госуслугах». Можно найти больничный по номеру или задать период для поиска, если не знаете номер.