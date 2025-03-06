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Как получить больничный на «Госуслугах»

Больничный лист, или листок нетрудоспособности, — это документ, на основании которого выплачивают пособия по временной нетрудоспособности, беременности или родам. С 1 января 2022 года больничные листы оформляются только в электронном виде. Как оформить больничный лист на «Госуслугах» — читайте в справке aif.ru.

Источник: Агентство «Москва»

В каких случают выдают электронный больничный лист?

  • Болезнь или травма.
  • Уход за больным членом семьи.
  • Карантин работника или члена семьи.
  • Протезирование в стационаре.
  • Долечивание в санатории после стационара.
  • Беременность.

Как оформить больничный лист?

Оформить больничный может только врач. Для этого вызовите его на дом или посетите медицинское учреждение. Записаться в поликлинику можно самостоятельно на «Госуслугах» или по телефону. В коммерческие медорганизации, как правило, запись ведется по телефону.

В течение двух дней в личный кабинет «Госуслуг» поступят уведомления, что больничный открыт, продлен, закрыт или оплачен. Процедура выполняется даже если у вас не заполнен номер полиса обязательного медицинского страхования.

После лечения необходимо будет вновь посетить поликлинику. По результатам осмотра врач закроет или продлит больничный.

Чтобы узнать об имеющихся больничных листах и сумме пособия по ним, нужно запросить сведения на «Госуслугах». Можно найти больничный по номеру или задать период для поиска, если не знаете номер.