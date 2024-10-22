Как получать удовольствие от рутинной работы

Эксперт предлагает отнестись к рутинной работе как к части какой-то игры. Важно найти в ней смысл и подумать, как эта работа на вас влияет. Допустим, рутинная работа чем-то может напоминать процесс медитации.
К примеру, можно сказать себе: я делаю одно и то же и как будто освобождаю свой разум от мыслей, таким образом я совершаю медитативную практику, которая положительно влияет на мое сознание и на мое тело.
Имеет также смысл поставить себе цель сделать за час работу, которую вы обычно делаете за два часа, создать более комфортные условия для ее выполнения — включить любимую музыку, открыть или закрыть окно
И, конечно, важно вознаграждать себя за работу, убежден психотерапевт. То есть, к примеру, вы сейчас сделаете эту задачку и потом можно прогуляться в парке или выпить чай с тортом.
Обратиться к ребенку внутри себя
По мнению психолога Людмилы Шульги, если человек находится в психологическом возрасте, соответствующем возрасту по паспорту, работа не будет чем-то невыносимым — это просто часть взрослой жизни.
Для начала психолог советует договориться со своей детской частью. Счастливый ребенок — это та часть внутри нас, которая испытывает удовольствие и радость.
По словам эксперта, важно держать постоянную связь с внутренним счастливым ребенком. «Что ты хочешь на самом деле?» — такой вопрос надо задать себе. Это может быть что-то максимально неожиданное, но оно точно будет связано с радостными эмоциями.
Может быть, вам хочется купить большую порцию мороженого и гулять в парке или пойти в кино с друзьями. Заказать большую пиццу домой и смотреть целый день фильмы?
«Создайте новую заметку в телефоне “Желания моего внутреннего ребенка”, записывайте всё туда и обязательно в свои выходные дни подарите ему это. Так зарядившись, вернуться в рабочий процесс будет намного легче!», — уверяет Людмила Шульга.
«Отправляйте» на работу свою взрослую часть. Определите для себя «большую цель», ради которой есть смысл потрудиться, держать её в фокусе, чтобы это было неким вознаграждением за труды.
Соблюсти баланс
Важно учиться держать баланс работа/отдых. Сложности могут возникать там, где этот баланс нарушен.
В итоге человек попадает в ощущение хронической усталости, выгорания и абсолютного нежелания что-то делать. И тогда лучшим решением будет отдых.
Ощущение апатии, лень, нежелание приходить на работу, частое раздражение — вполне может быть сигналом о том, что есть смысл поразмышлять о смене рабочего места или смене должности на текущей работе.
Возможно, уже этого осознания будет достаточно, чтобы сделать шаг, возможно вы начнете искать варианты, как помочь себе и справиться с этими препятствиями, возможно, возьмете время на небольшую паузу, чтобы понаблюдать.