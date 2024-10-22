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Как получать удовольствие от рутинной работы

Чтобы получать удовольствие от рутинной работы, важно изменить к ней свое отношение. Для одних людей рутинная работа — удовольствие, а для других — очень сильное раздражение. В обоих случаях имеет значение именно то, как человек это интерпретирует. Об этом рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

Эксперт предлагает отнестись к рутинной работе как к части какой-то игры. Важно найти в ней смысл и подумать, как эта работа на вас влияет. Допустим, рутинная работа чем-то может напоминать процесс медитации.

К примеру, можно сказать себе: я делаю одно и то же и как будто освобождаю свой разум от мыслей, таким образом я совершаю медитативную практику, которая положительно влияет на мое сознание и на мое тело.

Имеет также смысл поставить себе цель сделать за час работу, которую вы обычно делаете за два часа, создать более комфортные условия для ее выполнения — включить любимую музыку, открыть или закрыть окно и т. д.

И, конечно, важно вознаграждать себя за работу, убежден психотерапевт. То есть, к примеру, вы сейчас сделаете эту задачку и потом можно прогуляться в парке или выпить чай с тортом.

Обратиться к ребенку внутри себя

По мнению психолога Людмилы Шульги, если человек находится в психологическом возрасте, соответствующем возрасту по паспорту, работа не будет чем-то невыносимым — это просто часть взрослой жизни.

Но настрой на рабочий процесс может меняться, поэтому надо найти для себя подходящие ключи к тому, как управлять собственным состоянием.

Для начала психолог советует договориться со своей детской частью. Счастливый ребенок — это та часть внутри нас, которая испытывает удовольствие и радость.

По словам эксперта, важно держать постоянную связь с внутренним счастливым ребенком. «Что ты хочешь на самом деле?» — такой вопрос надо задать себе. Это может быть что-то максимально неожиданное, но оно точно будет связано с радостными эмоциями.

Может быть, вам хочется купить большую порцию мороженого и гулять в парке или пойти в кино с друзьями. Заказать большую пиццу домой и смотреть целый день фильмы?

«Создайте новую заметку в телефоне “Желания моего внутреннего ребенка”, записывайте всё туда и обязательно в свои выходные дни подарите ему это. Так зарядившись, вернуться в рабочий процесс будет намного легче!», — уверяет Людмила Шульга.

«Отправляйте» на работу свою взрослую часть. Определите для себя «большую цель», ради которой есть смысл потрудиться, держать её в фокусе, чтобы это было неким вознаграждением за труды.

Соблюсти баланс

Важно учиться держать баланс работа/отдых. Сложности могут возникать там, где этот баланс нарушен.

В итоге человек попадает в ощущение хронической усталости, выгорания и абсолютного нежелания что-то делать. И тогда лучшим решением будет отдых.

Ощущение апатии, лень, нежелание приходить на работу, частое раздражение — вполне может быть сигналом о том, что есть смысл поразмышлять о смене рабочего места или смене должности на текущей работе.

Возможно, уже этого осознания будет достаточно, чтобы сделать шаг, возможно вы начнете искать варианты, как помочь себе и справиться с этими препятствиями, возможно, возьмете время на небольшую паузу, чтобы понаблюдать.