Как получать удовольствие от рутинной работы

Чтобы получать удовольствие от рутинной работы, важно изменить к ней свое отношение. Для одних людей рутинная работа — удовольствие, а для других — очень сильное раздражение. В обоих случаях имеет значение именно то, как человек это интерпретирует. Об этом рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.