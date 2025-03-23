Как погиб Валентин Бондаренко — член «гагаринского» отряда космонавтов, и почему его считали первым

О том, что Юрий Гагарин якобы был не первым космонавтом, заговорили сразу, как только в СССР наступила гласность. Журналисты принялись строчить опусы, главной темой которых было предположение, что до Юрия Гагарина был еще один космонавт, но он погиб — то ли на старте, то ли остался в глубоком космосе, — и якобы поэтому его имя предпочли забыть. Эта идея до сих пор не дает покоя западным сценаристам и режиссерам и то и дело всплывает в фантастических фильмах и сериалах. Цель у подобных публикаций была одна — подорвать доверие к государству. Тем более, что обстоятельства смерти Бондаренко действительно были засекречены до 1985 года.
Кто такой летчик-испытатель Валентин Бондаренко
На самом деле все было по-другому. А уж друзья и близкие помнили о Бондаренко всегда. Его смерть стала первой на нелегком пути в космос, и ее восприняли очень тяжело, тем более что он был самым молодым в отряде — ему только что исполнилось 24 года. Гагарин был на три года старше.
Валентин Бондаренко родился в Харькове в семье служащих. Его отец возглавлял цех мехового пошива. В 1941-м году он ушел на фронт, а жена и сыновья попали под оккупацию. После освобождения Харькова Валентин окончил школу и поступил в летное авиационное училище в Армавире. После окончания служил в Прибалтийском военном округе. Друзья рассказывали, что он был увлечен спортом: играл в футбол, любил настольный теннис и очень хорошо пел, — и голос, и слух у него были прекрасные.
В марте 1960-го года он попал в первый отряд космонавтов и проходил подготовку к полету на корабле «Восток». В отряд вошли 20 самых лучших летчиков СССР. Отбирались самые подготовленные, самые здоровые и дисциплинированные летчики с устойчивой психикой.
Валентин был самым энергичным и задорным — по утрам всех будил на зарядку, а однажды спас мальчика, поднявшись на пятый этаж по водосточной трубе. Мальчишка вылез на подоконник и застыл там от страха, не в силах пошевелиться.
Подготовка космонавтов
Во время подготовки космонавтов отбор продолжался. Оценивались быстрота физической реакции и быстрота принятия решения, устойчивость к стрессам, способность выносить перепады давления и перегрузки, не теряя сознания. Были и идеологические аспекты — при всех равных предпочтение отдавали членам КПСС, активистам, значение имело и социальное происхождение.
Программа физической подготовки включала прыжки с парашютом, полеты на самолете в условиях невесомости, тренировки на вибростендах, в термокамере, в барокамере и на центрифуге. Кроме этого, космонавтов проверяли в сурдокамере в условиях длительного одиночества.
В результате испытаний были отобраны лучшие претенденты на первый полет. Среди них были Юрий Гагарин, Герман Титов и другие. 16-го марта 1961-го года они покинули Центр подготовки и улетели на космодром. Остальные, включая Бондаренко, продолжили подготовку.
Гибель Валентина Бондаренко. Как это было
Валентин Бондаренко погиб 23 марта во время прохождения испытания в сурдобарокамере. Это специальный стенд со звукоизоляцией. Из него откачивали воздух, имитируя давление на высоте от 3-х до 12-ти километров. Будущие космонавты проводили в камере до 10 суток, а медики следили за здоровьем.
Бондаренко погиб по нелепой случайности — после снятия кардиограммы он отлепил от тела электроды, протер эти места ваткой, смоченной в спирте. Ватку бросил в корзину для мусора, но промахнулся, и она попала на горячую спираль плиты, на которой космонавты разогревали еду.
Спирт вспыхнул, а содержание кислорода в камере было в два раза выше нормы. Воздух внутри воспламенился, а открыть барокамеру быстро было невозможно — надо было выровнять давление.
Бондаренко обгорел. Он прожил еще целых 8 часов — на больничной койке, весь покрытый бинтами. Успел попрощаться с женой Анной — она рыдала. Больше всего Валентина беспокоило что кого-то могут обвинить в его смерти. И он все время повторял, что это его ошибка, что он сам виноват.
До старта корабля «Восток» оставалось 19 дней. Можно только догадываться, что ощущал на старте Юрий Гагарин. Но он собрал волю в кулак и сделал все, что от него требовалось, став первым человеком, прорвавшимся в космос.
Американский «дубль» гибели Бондаренко
Память о Валентине Бандаренко товарищи по отряду хранили бережно. Его похоронили в Харькове, поставили памятник на котором есть надпись «Светлой памяти от друзей летчиков-космонавтов СССР». Вдова Бондаренко Анна сначала рабола в Центре подготовки, но позже с сыном уехала в Харьков.
Обстоятельства гибели Бондаренко были засекречены, как и вся информация, касавшаяся подготовки космонавтов.
Считается, что это косвенно привело к точно такой же трагедии в США через шесть лет. Там 27 января 1967 года в барокамере, наполненной чистым кислородом, сгорели трое астронавтов: Роджер Чаффи, Эдвар Уайт и Вирджил Гриссом. Мол, если бы «красные» не засекретили обстоятельства смерти Бондаренко, этого бы не произошло.
Память Валентина Бондаренко
В 1961-м году Валентин Бондаренко был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Его имя носит кратер на обратной стороне Луны. Соседями Бондаренко на Луне стали кратеры его товарища Гагарин и ученого Циолковского.
Майя Новик