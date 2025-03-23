Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как погиб Валентин Бондаренко — член «гагаринского» отряда космонавтов, и почему его считали первым

23-го марта 1961-го года погиб товарищ Юрия Гагарина по отряду космонавтов Валентин Бондаренко. Его смерть потрясла всех и стала причиной «перестроечных» инсинуаций.

О том, что Юрий Гагарин якобы был не первым космонавтом, заговорили сразу, как только в СССР наступила гласность. Журналисты принялись строчить опусы, главной темой которых было предположение, что до Юрия Гагарина был еще один космонавт, но он погиб — то ли на старте, то ли остался в глубоком космосе, — и якобы поэтому его имя предпочли забыть. Эта идея до сих пор не дает покоя западным сценаристам и режиссерам и то и дело всплывает в фантастических фильмах и сериалах. Цель у подобных публикаций была одна — подорвать доверие к государству. Тем более, что обстоятельства смерти Бондаренко действительно были засекречены до 1985 года.

Кто такой летчик-испытатель Валентин Бондаренко

На самом деле все было по-другому. А уж друзья и близкие помнили о Бондаренко всегда. Его смерть стала первой на нелегком пути в космос, и ее восприняли очень тяжело, тем более что он был самым молодым в отряде — ему только что исполнилось 24 года. Гагарин был на три года старше.

Валентин Бондаренко родился в Харькове в семье служащих. Его отец возглавлял цех мехового пошива. В 1941-м году он ушел на фронт, а жена и сыновья попали под оккупацию. После освобождения Харькова Валентин окончил школу и поступил в летное авиационное училище в Армавире. После окончания служил в Прибалтийском военном округе. Друзья рассказывали, что он был увлечен спортом: играл в футбол, любил настольный теннис и очень хорошо пел, — и голос, и слух у него были прекрасные.

В марте 1960-го года он попал в первый отряд космонавтов и проходил подготовку к полету на корабле «Восток». В отряд вошли 20 самых лучших летчиков СССР. Отбирались самые подготовленные, самые здоровые и дисциплинированные летчики с устойчивой психикой.

Валентин был самым энергичным и задорным — по утрам всех будил на зарядку, а однажды спас мальчика, поднявшись на пятый этаж по водосточной трубе. Мальчишка вылез на подоконник и застыл там от страха, не в силах пошевелиться.

Подготовка космонавтов

Во время подготовки космонавтов отбор продолжался. Оценивались быстрота физической реакции и быстрота принятия решения, устойчивость к стрессам, способность выносить перепады давления и перегрузки, не теряя сознания. Были и идеологические аспекты — при всех равных предпочтение отдавали членам КПСС, активистам, значение имело и социальное происхождение.

Программа физической подготовки включала прыжки с парашютом, полеты на самолете в условиях невесомости, тренировки на вибростендах, в термокамере, в барокамере и на центрифуге. Кроме этого, космонавтов проверяли в сурдокамере в условиях длительного одиночества.

В результате испытаний были отобраны лучшие претенденты на первый полет. Среди них были Юрий Гагарин, Герман Титов и другие. 16-го марта 1961-го года они покинули Центр подготовки и улетели на космодром. Остальные, включая Бондаренко, продолжили подготовку.

Могила Валентина Васильевича Бондаренко
Могила Валентина Васильевича БондаренкоИсточник: Venzz/CC BY-SA 4.0

Гибель Валентина Бондаренко. Как это было

Валентин Бондаренко погиб 23 марта во время прохождения испытания в сурдобарокамере. Это специальный стенд со звукоизоляцией. Из него откачивали воздух, имитируя давление на высоте от 3-х до 12-ти километров. Будущие космонавты проводили в камере до 10 суток, а медики следили за здоровьем.

Бондаренко погиб по нелепой случайности — после снятия кардиограммы он отлепил от тела электроды, протер эти места ваткой, смоченной в спирте. Ватку бросил в корзину для мусора, но промахнулся, и она попала на горячую спираль плиты, на которой космонавты разогревали еду.

Спирт вспыхнул, а содержание кислорода в камере было в два раза выше нормы. Воздух внутри воспламенился, а открыть барокамеру быстро было невозможно — надо было выровнять давление.

Бондаренко обгорел. Он прожил еще целых 8 часов — на больничной койке, весь покрытый бинтами. Успел попрощаться с женой Анной — она рыдала. Больше всего Валентина беспокоило что кого-то могут обвинить в его смерти. И он все время повторял, что это его ошибка, что он сам виноват.

Его смерть потрясла весь отряд. Конечно, все знали, что путь в космос полон опасностей, но именно в этот момент все поняли, насколько близка смерть.

До старта корабля «Восток» оставалось 19 дней. Можно только догадываться, что ощущал на старте Юрий Гагарин. Но он собрал волю в кулак и сделал все, что от него требовалось, став первым человеком, прорвавшимся в космос.

Американский «дубль» гибели Бондаренко

Память о Валентине Бандаренко товарищи по отряду хранили бережно. Его похоронили в Харькове, поставили памятник на котором есть надпись «Светлой памяти от друзей летчиков-космонавтов СССР». Вдова Бондаренко Анна сначала рабола в Центре подготовки, но позже с сыном уехала в Харьков.

Обстоятельства гибели Бондаренко были засекречены, как и вся информация, касавшаяся подготовки космонавтов.

Считается, что это косвенно привело к точно такой же трагедии в США через шесть лет. Там 27 января 1967 года в барокамере, наполненной чистым кислородом, сгорели трое астронавтов: Роджер Чаффи, Эдвар Уайт и Вирджил Гриссом. Мол, если бы «красные» не засекретили обстоятельства смерти Бондаренко, этого бы не произошло.

Это неправда. Если говорить о первопричинах американской трагедии, то искать ее надо в Холодной войне, которую начал не СССР.

Память Валентина Бондаренко

В 1961-м году Валентин Бондаренко был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Его имя носит кратер на обратной стороне Луны. Соседями Бондаренко на Луне стали кратеры его товарища Гагарин и ученого Циолковского.

Майя Новик