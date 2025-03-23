Как погиб Валентин Бондаренко — член «гагаринского» отряда космонавтов, и почему его считали первым

О том, что Юрий Гагарин якобы был не первым космонавтом, заговорили сразу, как только в СССР наступила гласность. Журналисты принялись строчить опусы, главной темой которых было предположение, что до Юрия Гагарина был еще один космонавт, но он погиб — то ли на старте, то ли остался в глубоком космосе, — и якобы поэтому его имя предпочли забыть. Эта идея до сих пор не дает покоя западным сценаристам и режиссерам и то и дело всплывает в фантастических фильмах и сериалах. Цель у подобных публикаций была одна — подорвать доверие к государству. Тем более, что обстоятельства смерти Бондаренко действительно были засекречены до 1985 года.