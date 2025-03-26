Как подружиться с падчерицей, если мать ребенка категорически против

Психолог предположила, что девочка, вне зависимости от возраста, сейчас находится в состоянии определенного напряжения, так как любит свою маму и отца, который выбрал другую женщину. Ребенку может быть стыдно перед матерью за хорошие отношения с новой спутницей папы. Кроме того, девочка может испытывать чувство вины перед мачехой — из-за ее хорошего отношения к ней самой.