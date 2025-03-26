Как подружиться с падчерицей, если мать ребенка категорически против

Она поделилась своими рекомендациями с изданием «Мел». В редакцию обратилась женщина, которая сообщила, что хочет наладить общение с падчерицей. Однако родная мама девочки обвиняет мачеху в разрушении семьи и внушает это ребенку.
Гульжан Гусманова подчеркнула, что ситуация сложилась непростая. И выстроить доверительные отношения, когда на это влияют другие, действительно проблематично, хоть и возможно.
Психолог предположила, что девочка, вне зависимости от возраста, сейчас находится в состоянии определенного напряжения, так как любит свою маму и отца, который выбрал другую женщину. Ребенку может быть стыдно перед матерью за хорошие отношения с новой спутницей папы. Кроме того, девочка может испытывать чувство вины перед мачехой — из-за ее хорошего отношения к ней самой.
Гульжан Гусманова предлагает женщине мягко приглашать падчерицу в совместную с ее отцом жизнь. Однако это нельзя навязывать.
Нужно спокойно реагировать на фразы и эмоции, которые исходят от мамы девочки (в духе «ты разрушила мою семью»). Эксперт советует транслировать своими ответами не оправдания и споры, а согласие, что падчерице непросто и ее втянули в ситуацию взрослых не по ее желанию.
Психолог подчеркивает, что и женщине, и девочке нужно время, чтобы принять перемены. И это абсолютно нормально. Нужно продолжать проявлять терпение в намерении наладить отношения.
Можно и даже нужно обсудить с отцом девочки, как он может помочь установить контакт женщины и падчерицы. Но это сработает только в том случае, если у ребенка доверительные отношения с папой и она приняла его выбор.
Также можно начать придумывать маленькие традиции и ритуалы, совместные занятия с девочкой. Например, прогулки, настольные игры, готовка. Если ситуация очень острая и есть ощущение, что это сказывается на девочке, нужно обратиться к детскому психологу.
«Со временем ребенок увидит искренность и сам решит, как относиться к вам. Не спешите, не настаивайте, будьте последовательны», — заключила Гульжан Гусманова.
Ранее мы делились ее советами, как справляться с истериками трехлетних детей.