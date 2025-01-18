Как подружить кошку и собаку: советы зоопсихолога

Как познакомить кошку и собаку.
Кошки очень территориальны и чувствительны к изменениям в окружении. Собаки же более социальны, ориентированы на взаимодействие как с хозяевами, так и с новыми членами семьи. Им адаптироваться легче. Поэтому при желании завести обоих животных дома в первую очередь нужно учитывать их характеры, считает Мирослав Волков.
Нельзя внезапно сталкивать кошку и собаку нос к носу, считает Мирослав Волков. При внезапном столкновении, страх — первая и естественная реакция. Животные должны постепенно познакомиться с территорией, привыкнуть к запаху друг друга, и, когда уровень стресса снизится, — можно их сводить.
По словам зоопсихолога, первую встречу собаки и кошки лучше организовать вне дома. «Первая рекомендация — знакомить животных не в доме, а на улице. И только после этого ведите их домой. У животных не возникает агрессии на улице, и они, зайдя в дом вместе, будут вести себя так, словно давно знают друг друга», — рекомендует эксперт.
Возраст и характер животных.
Чтобы кошка и собака быстрее ужились, нужно учитывать их возраст и характеры, считает зоопсихолог.
«Если активное животное, то ему лучше выбрать партнера по играм. К примеру, активной кошке подойдет больше активная собака. Именно поэтому лучше знакомить животных в более взрослом возрасте. У них уже сформированы характеры, и по поведению можно оценить, что от них ожидать и как владельцу дальше действовать».
Если собака на улице преследует кошек, рекомендуется на первых этапах держать их в разных комнатах и организовать знакомство через решетку на двери. Собаки часто теряют интерес к кошкам, если те не пытаются убежать. При введении щенка в дом, где уже проживает взрослая кошка, следует предоставить кошке возможность укрыться и свободно передвигаться по мебели. Обычно щенки быстро учатся уважать кошек, и со временем между ними может установиться дружеская связь, считает эксперт.
Организация пространства.
В случае совместного проживания в доме двух различных видов животных, независимо от их количества, потребуется больше пространства. Можно оборудовать для кошек отдельное пространство на стенах, поставить отдельно миски для еды и питья. Многие собаки имеют склонность пить из кошачьих мисок, на что кошки реагируют агрессивно, считает зоопсихолог. Кроме того, важно наблюдать за поведением животных, так как появление признаков угнетенности или неактивности может говорить о депрессии. В этом случае владельцам нужно пересмотреть свое поведение, так как, возможно, этот питомец получает меньше внимания.
Из-за чего происходят конфликты.
В большинстве случаев конфликты между домашними животными возникают из-за нехватки пространства. Во многих ситуациях собаки начинают беспокоить кошек не из-за врожденной агрессии, а скорее из-за ощущения скуки. Проблему можно решить с помощью дрессировки собаки.
По мнению эксперта, не следует оставлять животных в полной изоляции на длительный срок, а в случае возникновения конфликта не стоит разделять их в разные комнаты на долгое время. Это позволит питомцам приобрести опыт восстановления отношений.
По словам зоопсихолога, не нужно бояться брать в один дом кошку и собаку, так как это социальные домашние животные и в итоге они найдут общий язык.
«Вместе они так или иначе живут лучше, и их качество жизни выше, чем при условии жизни по одиночке. Кошка и собака — социальные животные, поэтому им обязательно нужно взаимодействие и общение».