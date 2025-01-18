Как подружить кошку и собаку: советы зоопсихолога

В случае совместного проживания в доме двух различных видов животных, независимо от их количества, потребуется больше пространства. Можно оборудовать для кошек отдельное пространство на стенах, поставить отдельно миски для еды и питья. Многие собаки имеют склонность пить из кошачьих мисок, на что кошки реагируют агрессивно, считает зоопсихолог. Кроме того, важно наблюдать за поведением животных, так как появление признаков угнетенности или неактивности может говорить о депрессии. В этом случае владельцам нужно пересмотреть свое поведение, так как, возможно, этот питомец получает меньше внимания.