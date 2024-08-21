Как подготовиться к путешествию на машине и как нужно отдыхать в дороге

Что сделать перед поездкой
Советы подготовили эксперты портала «Объясняем. РФ» и МЧС. Они советуют проверить техническое состояние машины. Речь идет об исправности двигателя и тормозов, давлении в шинах, технических жидкостях, уровне топлива.
Также надо узнать, где по пути есть АЗС, кафе, магазины и стоянки. Стоит выбрать места отдыха в дороге.
Не лишним будет и предупредить родственников, друзей о поездке. Нужно рассказать им, куда вы едете и по какому маршруту.
Также стоит посмотреть прогноз погоды, записать в телефон номера аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по вашему маршруту.
Как подготовиться, если с вами едут дети
Нужно изучить правила перевозки детей в машине. Они прописаны в постановлении Правительства от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 19 апреля 2024 года) «О Правилах дорожного движения».
Согласно им, детей до года перевозят в автолюльке, а ребенок от года до семи лет может ехать только в детском автокресле.
Стоит взять игрушки, книжки и раскраски, чтобы дети не скучали в дороге. Нужно позаботиться о воде и перекусе для ребенка. Могут понадобиться и лекарства (например, жаропонижающие препараты, средства для ЖКТ и обезболивающее).
Что взять в дорогу
С собой должны быть запас еды и воды, аптечка (в дополнение к тому, что берете для детей), спички и зажигалка, теплая одежда и плед, светоотражающий жилет, телефон, зарядка и пауэрбанк.
Как отдыхать в дороге
Эксперты советуют проезжать не больше 700 километров в сутки, а за рулем находиться не более девяти часов в день.
Каждые 4,5 часа нужно делать перерыв не менее 45 минут. При переутомлении снижается внимательность, и есть риск попасть в ДТП, предупреждают специалисты.
Как избежать аварийных ситуаций в дороге
Говорить по телефону за рулем нужно только через гарнитуру. Не стоит вести машину, если вы болеете, выпили или устали.
Как позаботиться о пожарной безопасности
В машине должен быть огнетушитель. Нужно надежно закрепить его, чтобы он не мешал водителю. Надо посмотреть на его срок годности (углекислотные можно хранить 15 лет, порошковые — 10 лет). Раз в год огнетушитель нужно проверять, а раз в пять лет — перезаряжать.
Что делать, если испортится погода
Если пошел сильный дождь или град, поднялся ветер, непогоду лучше переждать. Нужно припарковаться в безопасном месте: в населенных пунктах; у придорожных кафе; на АЗС; в местах организованных стоянок машин.
Что делать, если автомобиль сломается в пути
Перед тем, как выйти из машины, нужно надеть светоотражающий жилет. Затем надо выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию.
Нужно попросить помощи у водителей проезжающих мимо машин. При необходимости можно обратиться в экстренные службы по единому номеру 112.
Если произошла авария и вы на платной трассе, можно также позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323 либо вызвать ближайший эвакуатор.
Сделать более приятной и комфортной поездку на машине поможет уборка в ней. Стоит помнить, что в автомобиле есть множество отверстий, которые нужно периодически прочищать. Там скапливается множество микробов.