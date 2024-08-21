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Как подготовиться к путешествию на машине и как нужно отдыхать в дороге

Лето — пора путешествий, в том числе на автомобиле. Однако такие поездки требуют специальной подготовки. Эксперты рассказали, о чем нужно позаботиться, прежде чем отправиться в путешествие на машине.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Что сделать перед поездкой

Советы подготовили эксперты портала «Объясняем. РФ» и МЧС. Они советуют проверить техническое состояние машины. Речь идет об исправности двигателя и тормозов, давлении в шинах, технических жидкостях, уровне топлива.

Также надо узнать, где по пути есть АЗС, кафе, магазины и стоянки. Стоит выбрать места отдыха в дороге.

Не лишним будет и предупредить родственников, друзей о поездке. Нужно рассказать им, куда вы едете и по какому маршруту.

Также стоит посмотреть прогноз погоды, записать в телефон номера аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по вашему маршруту.

Как подготовиться, если с вами едут дети

Нужно изучить правила перевозки детей в машине. Они прописаны в постановлении Правительства от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 19 апреля 2024 года) «О Правилах дорожного движения».

Согласно им, детей до года перевозят в автолюльке, а ребенок от года до семи лет может ехать только в детском автокресле.

Стоит взять игрушки, книжки и раскраски, чтобы дети не скучали в дороге. Нужно позаботиться о воде и перекусе для ребенка. Могут понадобиться и лекарства (например, жаропонижающие препараты, средства для ЖКТ и обезболивающее).

Что взять в дорогу

С собой должны быть запас еды и воды, аптечка (в дополнение к тому, что берете для детей), спички и зажигалка, теплая одежда и плед, светоотражающий жилет, телефон, зарядка и пауэрбанк.

Как отдыхать в дороге

Эксперты советуют проезжать не больше 700 километров в сутки, а за рулем находиться не более девяти часов в день.
Каждые 4,5 часа нужно делать перерыв не менее 45 минут. При переутомлении снижается внимательность, и есть риск попасть в ДТП, предупреждают специалисты.

Как избежать аварийных ситуаций в дороге

Говорить по телефону за рулем нужно только через гарнитуру. Не стоит вести машину, если вы болеете, выпили или устали.

Как позаботиться о пожарной безопасности

В машине должен быть огнетушитель. Нужно надежно закрепить его, чтобы он не мешал водителю. Надо посмотреть на его срок годности (углекислотные можно хранить 15 лет, порошковые — 10 лет). Раз в год огнетушитель нужно проверять, а раз в пять лет — перезаряжать.

Что делать, если испортится погода

Если пошел сильный дождь или град, поднялся ветер, непогоду лучше переждать. Нужно припарковаться в безопасном месте: в населенных пунктах; у придорожных кафе; на АЗС; в местах организованных стоянок машин.

Что делать, если автомобиль сломается в пути

Перед тем, как выйти из машины, нужно надеть светоотражающий жилет. Затем надо выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию.

Нужно попросить помощи у водителей проезжающих мимо машин. При необходимости можно обратиться в экстренные службы по единому номеру 112.

Если произошла авария и вы на платной трассе, можно также позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323 либо вызвать ближайший эвакуатор.

Сделать более приятной и комфортной поездку на машине поможет уборка в ней. Стоит помнить, что в автомобиле есть множество отверстий, которые нужно периодически прочищать. Там скапливается множество микробов.