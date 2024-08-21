Как подготовиться к путешествию на машине и как нужно отдыхать в дороге

В машине должен быть огнетушитель. Нужно надежно закрепить его, чтобы он не мешал водителю. Надо посмотреть на его срок годности (углекислотные можно хранить 15 лет, порошковые — 10 лет). Раз в год огнетушитель нужно проверять, а раз в пять лет — перезаряжать.