Как подготовить домашнего питомца к приему у ветеринара

Посещение ветеринарной клиники часто вызывает у животных сильный стресс. Многие специалисты советуют проводить плановые осмотры, уколы и вакцинации на дому, вызвав ветеринара. Но иногда посещение специалиста в клинике необходимо. Что делать, если питомец сильно переживает, и как сделать, чтобы прием у ветеринара был максимально полезным и спокойным, разбирался aif.ru.
Как подготовиться к приему у ветеринара?
Прежде чем готовить животное к приему у ветеринара, хозяин должен сам подготовиться к этому процессу. Ведь в кабинете врача ему придется держать своего любимца и помогать врачу в процессе обследования. Прежде чем идти к ветеринарному врачу, нужно сделать следующее:
- найти документ, удостоверяющий личность и паспорт животного, проверить отмечены ли там все прививки вашего любимца. Если у питомца нет ветеринарного паспорта, желательно сразу и оформить его;
- взять с собой поводок, а если необходимо, и намордник;
- приготовить переноску или поводок для перевозки питомца в клинику и удостоверьтесь, что переноска чистая и вашему питомцу будет в ней комфортно. Вообще перед походом к ветеринару важно убедиться, что ваш питомец привык к переноске и не испытывает стресс от поездки в ней;
- подготовить заранее ответы на вопросы, которые обычно задают врачи на приеме: каково самочувствие животного, какой у него аппетит, делаются ли регулярно прививки, есть ли у животного аллергия, давали ли ему какие-то препараты в последние недели.
- составить полный перечень того, что входит в рацион животного, если у питомца есть симптомы, свидетельствующие о заболеваниях пищеварительной системы, это будет важно на приеме;
- измерить температуру питомца дома, когда животное находится в спокойном состоянии, так как часто из-за стресса температура у него может подняться;
- если прием у ветеринара проходит в жаркий день, бутылка воды и привычная вашему питомцу поилка не помешает. Поездка к ветеринару или прием у врача может затянуться, а вода, особенно в летний жаркий день, всегда должна быть под рукой.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам и вашему питомцу подготовиться к походу к ветеринару и сделать этот процесс менее напряженным.
Во время приема у ветеринара настроение хозяина сильно влияет на самочувствие питомца, старайтесь вести себя уверенно, спокойно, максимально расслабленно. А после тяжелой для питомца поездки необходимо угостить мохнатого друга вкусняшкой или подарить игрушку.
Как часто нужно бывать у ветеринара?
Частота посещения ветеринара зависит от возраста и состояния здоровья животного. В общем случае рекомендуется проводить ежегодные осмотры и профилактические прививки. Однако если у животного появляются симптомы заболевания или поведенческие проблемы, необходимо обращаться к ветеринару как можно скорее. Также важно регулярно наблюдать за состоянием зубов, шерсти, весом и поведением питомца и обращаться за консультацией к ветеринару при необходимости.
Как правило, кошкам и собакам от 1 до 7 лет нужно появляться у ветеринара хотя бы раз в год: на осмотр и повторить ежегодную вакцинацию от вирусов и бешенства. Срок окончания действия прививок обычно указывается в паспорте животного, однако помните: приходить на процедуру рекомендуется немного раньше, а не в последний день отмеченного срока.
Когда собаке или кошке исполняется 7 лет, ветеринара стоит посещать уже два раза в год. В зрелом возрасте питомцу рекомендуется следовать определенной диете, а от владельца требуется более внимательный уход.