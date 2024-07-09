Как подготовить домашнего питомца к приему у ветеринара

Как правило, кошкам и собакам от 1 до 7 лет нужно появляться у ветеринара хотя бы раз в год: на осмотр и повторить ежегодную вакцинацию от вирусов и бешенства. Срок окончания действия прививок обычно указывается в паспорте животного, однако помните: приходить на процедуру рекомендуется немного раньше, а не в последний день отмеченного срока.