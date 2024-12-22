Как подать претензию к парикмахерской. На что можно пожаловаться и кому

Как рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга, мастер до заключения договора должен предоставлять клиенту информацию о себе и своих услугах (это указано в Правилах бытового обслуживания населения, утвержденными постановлением правительства РФ от
В салоне должна размещаться информация об услугах, которая должна содержать:
- перечень оказываемых услуг;
- их вид услуг, условия их предоставления;
- сроки их оказания;
- цена услуги;
- данные о конкретном мастере;
- требования, которые должны обеспечивать безопасность оказания услуги и прочее.
Заплатив за работу, клиент может попросить выдать документ об оплате и оказании услуги (например, чек, квитанцию). При этом мастер не имеет права оказывать дополнительные услуги потребителю без его согласия. Так, мастер, например, может наносить различные маски на волосы клиента, чтобы подлечить их, или может делать укладку после окрашивания/стрижки.
Добросовестный специалист заранее предупреждает, какие дополнительные процедуры потребуются и сколько они стоят. Недобросовестный мастер выполняет все услуги, не говоря ничего клиенту, а потом просто включает их в счет.
Таким образом, если специалист не предупредил о какой-либо услуге и ее стоимости, то потребитель может отказаться от оплаты. А если все уже оплачено, клиент может потребовать вернуть деньги.
Если работа мастера вас по каким-то причинам не устраивает, вы можете предъявить письменную претензию исполнителю услуг — организации или ИП (это прописано в статье 29 Закона «О защите прав потребителей»).
В претензии нужно подробно описать недостатки работы. Если ошибку мастера можно исправить (сделать новую стрижку, перекрасить волосы и прочее), вы можете потребовать устранить недостатки в работе или снизить стоимость.
Если же вы устраняли недостатки своими силами или в другой парикмахерской, то можно потребовать возместить расходы. При этом необходимо сохранять договор с другой организацией и чеки.
Претензию составляют в свободной форме в двух экземплярах. На бланке потребителя должна быть поставлена отметка о дате получения и о том, кто принял документ. Если ваши требования не удовлетворят, можете обратиться в суд.
В парикмахерских или барбершопе можно заразиться грибком. Однако есть способы избежать этого неприятного последствия.