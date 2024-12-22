Как подать претензию к парикмахерской. На что можно пожаловаться и кому

Заплатив за работу, клиент может попросить выдать документ об оплате и оказании услуги (например, чек, квитанцию). При этом мастер не имеет права оказывать дополнительные услуги потребителю без его согласия. Так, мастер, например, может наносить различные маски на волосы клиента, чтобы подлечить их, или может делать укладку после окрашивания/стрижки.