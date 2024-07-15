Как подать показания счетчиков за воду и свет в 2024 году

Еще один инструмент, который появился не так давно, — Telegram-боты, посредством которых можно быстро передать показания за свет и воду. Для жителей Москвы, например, работает единый Telegram-бот «Цифровые сервисы Москвы», запущенный в 2022 году. С начала работы число его пользователей увеличилось в восемь раз. Подобные сервисы есть сегодня и в других городах.