Как подать на алименты: от составления заявления до заключения алиментного соглашения

Ирина Зуй обращает внимание, что сумма алиментов рассчитывается не от зарплаты должника, а от всех видов дохода. То есть, к примеру, если отец сдает квартиру, получает зарплату и дивиденды по акциям, то базой для исчисления алиментов будет как зарплата, так и доход от сдачи квартиры в наем, так и полученные им дивиденды по акциям.