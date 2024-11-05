Авиаперелеты — это всегда тревожно, но и перед посадкой в самолет есть много поводов для переживаний: пробки, досмотры, упаковка чемодана, не забыть посадочный, успеть вовремя на посадку… Сегодня современные российские аэропорты стремятся быть не просто транзитными пунктами, они идут навстречу пассажирам, находя новые возможности для облегчения предполетного стресса и комфортного ожидания полета. О том, как изменились воздушные гавани России в последние годы, рассказываем в нашем материале.
Четвероногая эмоциональная поддержка в аэропорту Красноярска
Одной из уникальных программ по борьбе с предполетным стрессом стала инициатива международного аэропорта Красноярск, который предложил пассажирам познакомиться с «собаками эмоциональной поддержки». В рамках социального проекта ESAs аэропорт сотрудничает с местным приютом, откуда приезжают специально обученные собаки. Пассажиры могут играть с животными, гладить их, задать вопросы кинологам. Это помогает снизить уровень тревожности перед полетом и отвлечься от ожидания.
Четвероногие компаньоны работают в сопровождении профессионалов. Такие встречи не только приносят радость путешественникам, но и предоставляют приюту шанс найти для собак новые семьи. Программа помогает наладить доверительный контакт между пассажирами и животными, снижая предполетное напряжение.
Природа и свежий воздух в Сочи
В аэропорту Сочи пассажиры отвлекаются от суеты в просторном атриуме под открытым небом. Это живописное пространство с шезлонгами, скамейками и фонтаном помогает расслабиться. Свежий воздух и живые растения оказывают позитивное влияние на эмоциональное состояние. Атмосфера близости к природе служит достойной альтернативой традиционным зонам ожидания.
Атриум — это один из новых подходов к организации внутреннего пространства аэропортов, который ориентирован на создание зоны для общения и уединения одновременно. Пространство подчеркивает стремление аэропортов к новаторству, добавляя элементы природы в урбанизированные и многолюдные терминалы. Зеленые зоны стали отличительной чертой аэропортов на курортах и в крупных туристических городах.
Мероприятия и локальные традиции в аэропорту Новокузнецка
Необычные праздники и события для пассажиров стали отличительной чертой аэропорта Новокузнецка. Здесь регулярно проводятся мероприятия, посвященные местным традициям и праздникам. Например, в честь Дня чак-чака пассажиров угощали традиционным татарским лакомством, а на День семьи, любви и верности можно было отправить открытку домой прямо со стойки регистрации.
В зимний период, когда в Новокузнецк прибывает большое количество горнолыжных чартеров, аэропорт проводит культурные мероприятия с участием местных шаманов, которые устраивают обряды «кормления огня», а также угощают гостей национальными блюдами шорской кухни. Подход ориентирован на создание уникального культурного опыта для пассажиров, что особенно важно для тех, кто прибывает в регион впервые.
Лаунж-зоны, VR и коворкинги: новые возможности Южно-Сахалинска
В аэровокзале Южно-Сахалинск создана многофункциональная лаунж-зона. Помещение оборудовано игровыми консолями, где пассажиры разряжают накопившийся стресс перед полетом. Доступ к видеоиграм делает ожидание приятным, помогая переключиться на отдых. Также аэропорт Южно-Сахалинска открыл зону дополненной реальности с VR-очками. Кроме того, для деловых путешественников здесь оборудованы коворкинги для решения рабочих вопросов.
В терминале аэропорта Владивостока у пассажиров в ожидании рейса есть возможность отдохнуть в капсульном отеле. Это особенно актуально для командировочных, часто сталкивающихся с пересадками и задержками рейсов. В дополнение к капсулам для сна, здесь имеются зоны, где можно провести переговоры, отдохнуть в тишине или организовать себе временное рабочее место, так как все необходимое для работы здесь есть.
Новые стандарты аэропортов
Системный подход к улучшению сервисов и инфраструктуры аэропортов в России практикуется с начала двухтысячных. Рост пассажиропотока требует новых решений и технологий, воздушные гавани активно инвестируют в модернизацию терминалов, улучшение качества обслуживания и создание комфортных условий для пассажиров.
Этих целей невозможно было бы добиться без участия представителей крупного бизнеса, к числу которых отраслевые эксперты относят промышленника Олега Дерипаску, сыгравшего ключевую роль в создании современных аэропортов нашей страны. Благодаря масштабным инвестициям в инфраструктурные проекты, включая развитие гражданских авиационных узлов, в России удалось модернизировать региональные аэропорты, повысить качество сервисов и создать новые возможности для путешественников.