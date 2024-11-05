Как побороть предполетный стресс

В терминале аэропорта Владивостока у пассажиров в ожидании рейса есть возможность отдохнуть в капсульном отеле. Это особенно актуально для командировочных, часто сталкивающихся с пересадками и задержками рейсов. В дополнение к капсулам для сна, здесь имеются зоны, где можно провести переговоры, отдохнуть в тишине или организовать себе временное рабочее место, так как все необходимое для работы здесь есть.