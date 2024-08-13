Как побороть бессонницу: пять продуктов, обеспечивающих хороший сон

Одно из исследований показало, что обилие в рационе клетчатки, в том числе цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей, а также орехов и семян, увеличивает непрерывный сон, а также делает его более здоровым. По мнению ученых, это связано с тем, что клетчатка важна для процветания и разнообразия микробиома кишечника. При этом он играет важную роль во многих процессах человеческого организма, а также отражается в целом на состоянии нашего здоровья. Другое исследование показало, что здоровый микробиом напрямую связан с более качественным и продолжительным сном человека.