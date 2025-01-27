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Как побеждали рыцарей в доспехах. Видео

На первый взгляд, задача кажется невыполнимой, так как блестящая броня защищает от мечей, копий и стрел. На самом же деле есть множество способов победить рыцаря в доспехах.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Хотя рыцари в доспехах могут казаться непобедимыми, броня не защищает от тупых ударов. Поэтому булава или молот вполне могут переломать кости или контузить закованного воина, если суметь подобраться к нему на близкое расстояние. Правда, обычно рыцарей вообще не убивали. Обладателя дорогостоящих доспехов выгоднее было взять в плен и запросить за него приличный выкуп.

Больше интересных фактов на эту тему рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали в видео, что танцы могут довести до смерти.