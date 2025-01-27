Как побеждали рыцарей в доспехах. Видео

Хотя рыцари в доспехах могут казаться непобедимыми, броня не защищает от тупых ударов. Поэтому булава или молот вполне могут переломать кости или контузить закованного воина, если суметь подобраться к нему на близкое расстояние. Правда, обычно рыцарей вообще не убивали. Обладателя дорогостоящих доспехов выгоднее было взять в плен и запросить за него приличный выкуп.