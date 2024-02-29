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Как по внешнему виду рук можно определить, чем болен человек?

Ладони и пальцы часто отражают симптоматику разных патологий.
Источник: Freepik

Внутренние патологии человеческого организма не всегда проявляются однозначно. Натолкнуть на мысль о проверке здоровья могут внешние знаки, например, нетипичный вид кистей рук. Комментарий ревматолога и специалиста по внутренним болезням Шивон Дешауэр опубликовало британское издание Express.

Что такое арахнодактилия и о чем говорит эта особенность?

Арахнодактилия или паучьи пальцы — состояние рук, когда пальцы очень длинные и тонкие, несоразмерны ладони. Чтобы определить наличие патологии, можно самостоятельно провести тест: обхватить запястье мизинцем и большим пальцем. Если большой палец заходит на мизинец — это сигнал. Такое строение пальцев может быть проявлением врожденного генетического заболевания — синдрома Марфана. Это заболевание поражает соединительную ткань — самым страшным последствием может быть пролапс митрального клапана — один из пороков сердца. Паучьи пальцы — не единственный симптом синдрома, также выделяют высокий рост и худобу, деформацию грудной клетки и другие. Также аномалии пальцев вообще не обязательно связаны с наличием болезни.

Почему могут быть красные ладони?

Нетипичный цвет ладоням могут придавать расширенные кровеносные сосуды. Дешауэр назвала три недуга, о которых могут говорить красные руки: пальмарная эритрема, заболевания печени и ревматоидный артрит. Вместе с тем, такие кожные реакции могут возникать у беременных и не свидетельствовать ни о каких патологиях. Чтобы проверить наличие болезней печени при таком симптоме, нужно нажать на пятно: покраснение исчезнет, но быстро появится снова, при этом никаких болезненных ощущений не возникает.

Что такое «синдром жесткой руки»?

По тому, насколько гибкие у человека руки, можно судить о повышенном уровне сахара в крови и диабете. Если кожа рук толстая и выглядит будто покрыта воском, а суставы пальцев малоподвижны — это значит, что сахара разрушают нервные волокна и мелкие сосуды, а также соединяются с коллагеном и делают руку «жесткой». Чтобы проверить подвижность суставов, можно сложить ладони вместе, как будто перед молитвой: если конечности поразил синдром жесткой руки, сомкнуть пальцы не получится.