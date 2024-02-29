Как по внешнему виду рук можно определить, чем болен человек?

Арахнодактилия или паучьи пальцы — состояние рук, когда пальцы очень длинные и тонкие, несоразмерны ладони. Чтобы определить наличие патологии, можно самостоятельно провести тест: обхватить запястье мизинцем и большим пальцем. Если большой палец заходит на мизинец — это сигнал. Такое строение пальцев может быть проявлением врожденного генетического заболевания — синдрома Марфана. Это заболевание поражает соединительную ткань — самым страшным последствием может быть пролапс митрального клапана — один из пороков сердца. Паучьи пальцы — не единственный симптом синдрома, также выделяют высокий рост и худобу, деформацию грудной клетки и другие. Также аномалии пальцев вообще не обязательно связаны с наличием болезни.