Как пластиковая пробка влияет на качество шампанского?

Уже давно на рынке присутствует синтетическая пробка для укупорки тихих вин и не так давно появились решения для игристых, с полимерной винтовой пробкой которая также держит давление как и любая натуральная пробка. У этой альтернативны есть очевидные преимущества: это ценообразование, гибкая логистика, удобство в работе и хранении. Вкусу и остальным характеристикам игристого вина синтетические пробки не страшны, бояться выбирать вина с такими пробками не нужно.