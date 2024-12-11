Как пластиковая пробка влияет на качество шампанского?

Отвечает главный винодел «Дербент Вино» Шамиль Алиев:
— Мировая практика виноделия — это более 300 лет использования укупорки вина натуральной корковой пробкой. Конечно, осторожный винодел не будет легко менять проверенный веками материал на новые форматы, тщательно их не изучив. Тем не менее виноделие прогрессирует — полимеры и синтетические материалы в том числе и в пищевой индустрии легко заменяют привычные нам предметы и пробка не исключение.
Уже давно на рынке присутствует синтетическая пробка для укупорки тихих вин и не так давно появились решения для игристых, с полимерной винтовой пробкой которая также держит давление как и любая натуральная пробка. У этой альтернативны есть очевидные преимущества: это ценообразование, гибкая логистика, удобство в работе и хранении. Вкусу и остальным характеристикам игристого вина синтетические пробки не страшны, бояться выбирать вина с такими пробками не нужно.