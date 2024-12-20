«Все-таки» или «все таки»: как правильно пишется

С появлением компьютеров мы почти не пишем от руки. С одной стороны, это удобно — сделал ошибку, и программа подчеркнула неверное слово волнистой линией. Но есть и обратная сторона — забываются правила правописания и возникают некоторые трудности, например, как правильно написать — «все-таки» или «все таки»? А может быть, слитно — «всетаки»? Чтобы таких вопросов впредь не возникало, давайте разберемся, почему это слово пишут с ошибкой, нужно ли выделять его запятыми, а также узнаем от эксперта, какое правило поможет запомнить верное написание.