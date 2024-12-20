«Все-таки» или «все таки»: как правильно пишется

С появлением компьютеров мы почти не пишем от руки. С одной стороны, это удобно — сделал ошибку, и программа подчеркнула неверное слово волнистой линией. Но есть и обратная сторона — забываются правила правописания и возникают некоторые трудности, например, как правильно написать — «все-таки» или «все таки»? А может быть, слитно — «всетаки»? Чтобы таких вопросов впредь не возникало, давайте разберемся, почему это слово пишут с ошибкой, нужно ли выделять его запятыми, а также узнаем от эксперта, какое правило поможет запомнить верное написание.
Как пишется слово по правилам русского языка: «все-таки» или «все таки»
Это слово образовано из двух частей — корня -все- и хвостика -таки — это постфикс, который служит для образования новых слов из местоимений, глаголов и наречий. Добавление к частице все постфикса -таки образует союз, который указывает на возражение или противопоставление и совпадает по значению со словами «однако», «не смотря на что-либо», «тем не менее». Если это слово можно заменить на «все ж» или «все ж таки», то это частица.
Несмотря на роль в предложении, слово «все-таки» всегда пишется через дефис. Чтобы запомнить правило, вспомним итальянского астронома Галилео Галилея, который ради сохранения своей жизни был вынужден согласиться с церковным утверждением, что земля неподвижная и плоская. Но не смог противиться истине, воскликнув: «И все-таки она вертится!».
Примеры правильного написания слова «все-таки»
Кроме частицы все, постфикс -таки образует слова с глаголами и наречиями и неизменно пишется через дефис (1). Все другие части речи с частицей таки пишутся раздельно. Например, «Я таки настоял на своем» или «Лиса таки обманула волка». Рассмотрим примеры верного написания слова «все-таки» в писательских афоризмах.
1. Интересно, до чего же все-таки живуча память. Неистребима.
2. А все-таки без любви никто не живет! И стыда от нее много бывает, случается, что и горя натерпишься, а без нее все-таки скучно.
3. Человек, как бы он ни был высоко поставлен, когда он в горе, ищет все-таки утешение в семействе.
4. Банально, но все-таки, если прислушаться, самый зловещий из всех земных звуков — тиканье часов.
5. Нечего ждать вдохновения: придет оно — тем лучше, а ты все-таки работай.
Нужно ли выделять слово «все-таки» запятыми
Как видно из примеров выше, слово «все-таки» запятыми не выделяется. Но есть и другие примеры в творчестве писателей, когда запятые ставятся. И в этом нет ошибки. Запятыми автор выделяет интонацию и усиливает смысл, подчеркивая значимость сказанного (2).
В случае выделения запятыми частица «все-таки» преобразуется во вводное слово. Примеры: «Жизнь моя, все-таки, удалась!» или «Все-таки, взаймы не просите — я вам не доверяю».
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Как уже упоминалось в этой статье, все дело в коварной частице таки, которая пишется через дефис с глаголами, наречиями и с частицами — в частности, в слове «все-таки». С другими же частями речи — пишется раздельно.
Именно это раздельное написание и может привести к ошибке. Чтобы раз и навсегда запомнить правописание слова, вспоминайте слова непокорного Галилео, который остался верен науке. Давайте громко вслух их произнесем: «И все-таки она вертится!».
Руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина поясняет:
— Вопросы слитного и раздельного написания наречий довольно сложные в русском языке, так как правило написания объемное. Следует запомнить, что частицы то, либо, нибудь, таки и приставка кое пишутся через дефис. Возможно, путаница возникает потому, что частица таки, предшествуя слову, к которому относится, пишется раздельно: «Он таки не опоздал». Сравните: «Он опоздал-таки на поезд». Обычно здесь частица таки будет относиться к сказуемому в предложении.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Екатерина Зорина дает лаконичный совет: изучить правило. И добавляет:
— В случае любых затруднений, связанных с орфографией и пунктуацией, смотрите полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией В. Лопатина. Также можно обратиться на портал gramota.ru и в Справочную службу Лингвистической клиники СПбГУ.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
— Таких слов много, — отмечает Екатерина Зорина. — Чаще делают ошибки в так называемых словарных словах, написание которых следует запомнить. Правила написания -н-/-нн- в суффиксах причастий и прилагательных тоже довольно сложные. Часто делают ошибки в словах «расчет», «расчетливый», «рассчитывать», например. Часто ошибаются в написании Ь в формах глаголов: «Возможно, кто-то еще захочет к нам присоединиться», но «Они присоединятся к нам позже».
Богатство русского языка — одновременно и благо, и напасть. Порой даже грамотные люди допускают ошибки в некоторых словах. К этому можно отнестись с самоиронией и блеснуть афоризмом Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». А можно запомнить, как пишутся и произносятся такие слова, как в случае с «все-таки». Рассмотрим несколько примеров, в которых часто допускают ошибки.
1. «Навскидку», а не «на вскидку».
Порой так и хочется разделить слово на части. Это наречие пишется слитно. Запомнить легче всего, подобрав синонимы, — «примерно», «спонтанно», «произвольно», которые точно не напишешь раздельно.
2. «Кардинальный», а не «кординальный».
Часто можно встретить и вариант с двумя О. Запомнить написание проще по происхождению слова от латинского cardinalis, что значит «главный». Кто читал роман Дюма «Три мушкетера», тот точно это слово с ошибкой не напишет. Кардинал Ришелье не позволит.
3. «Линолеум», а не «ленолиум», «ленолеум», «линолиум».
Правописание этого многострадального слова скрыто в составе напольного покрытия: linum — лен и oleum — масло. Запомнив латинское звучание составляющих, получим верное написание.
4. «Предыстория», а не «предистория».
Написание слова опирается на правило русского языка: если в слове, которое начинается на И, приставка заканчивается на согласную, то между ними — Ы. Если на гласную — И сохраняется. Пример: безызвестный — неизвестный, разыграть — наиграть.
5. «Экстремальный», а не «экстримальный».
Так и хочется проверить правописание словом «экстрим». Чтобы запомнить верное написание слова, отправляйтесь в ближайший магазин за мороженым Extreme. Откусывая кусочек за кусочком от экстремально вкусного рожка, представляйте правильную вторую Е.
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
2. Сайт Грамота.ру.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Екатерина Зорина, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ