«Все-равно», «всеравно», или «все равно»: как правильно пишется

— Бывают ситуации, когда выражение «всё равно» в тексте важно не перепутать со словосочетанием «все равно». Например, есть два предложения: «Мы все равно получили премию к празднику» и «Мы всё равно получили премию к празднику». В первом предложении говорится о том, что все получили одинаковые премии, равные по размеру. Здесь перед нами местоимение все в роли дополнения и наречие равно в роли обстоятельства. Во втором предложении говорится, что все получили премии вне зависимости от внешних обстоятельств. И здесь перед нами наречие всё равно в роли обстоятельства. Чтобы избежать смысловой путаницы, в этом и других похожих случаях желательно использовать на письме букву Ё, — рекомендует Вера Широбокова.