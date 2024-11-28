«Как-будто» или «как будто»: как правильно пишется.

В словаре мы видим правильный вариант написания. Он один: «как будто». Это выражение пишется раздельно, так как оно состоит из частицы как и союза будто. Союз выполняет связующую роль и подсказывает, что речь идет о сравнении или предположении. Например, вот в этом предложении автор предполагает: «Он как будто прожил в этом городе всю жизнь, знает все переулки». А вот здесь сравнивает: «Листья на деревьях шелестели, как будто шептали друг другу секреты».