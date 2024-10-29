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Как перевести пластиковые окна в зимний режим. Инструкция

C пользой для кошелька: в преддверии зимы разбираемся, как правильно настроить окна, чтобы они не пропускали холод.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Новости Mail

Перед наступлением морозов можно самостоятельно перевести пластиковые окна в зимний режим, чтобы створки плотнее прижимались и не пропускали холод. Это поможет сохранить тепло в зимний сезон и сэкономить средства из семейного бюджета.

Что понадобится?

Для того, чтобы перевести окна в зимний режим, понадобится:

  • отвертка с насадками для круглой цапфы;
  • гаечный ключ на «11» или пассатижи для овальной цапфы.

Пошаговая инструкция по переводу окон в зимний режим

Шаг 1: найдите торчащие круглые детали (цапфы или эксцентрики), расположенные на боковой стороне оконной створки.

Шаг 2: в зависимости от формы цапы подберите инструмент: для круглых цапф понадобится отвертка, для овальных — гаечный ключ на «11» или пассатижи.

Шаг 3: Переведите все цапфы, которые есть на створке: на круглых цапфах есть метка (небольшая горизонтальная выемка), при зимнем режиме она должна смотреть внутрь квартиры. Если у вас овальные цапфы, их нужно докрутить, чтобы они стояли горизонтально.

Важно. С наступлением потепления нужно перевести окна в летний режим, иначе оконная резинка потеряет эластичность. Для этого установите круглые цапфы так, чтобы метка смотрела в сторону улицы, а овальные цапфы поставьте вертикально.

Как проверить, что окно переведено в зимний режим?

Чтобы убедиться, что окно переведено в зимний режим, возьмите лист и зажмите его между рамой и закрытой створкой. Если вытащить его не получится и лист порвется, окна переведены в зимний режим.

Ранее рассказывали, почему пластиковые окна запотевают.