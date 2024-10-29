Как перевести пластиковые окна в зимний режим. Инструкция

Шаг 3: Переведите все цапфы, которые есть на створке: на круглых цапфах есть метка (небольшая горизонтальная выемка), при зимнем режиме она должна смотреть внутрь квартиры. Если у вас овальные цапфы, их нужно докрутить, чтобы они стояли горизонтально.