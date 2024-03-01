Как перестать выбрасывать продукты: 5 лайфхаков ресторанов

5. Замораживайте. Это верный способ продлить жизнь продукту. Лучше всего подвергать заморозке мясо, фрукты и ягоды для смузи, а также твёрдые овощи: баклажаны, кабачки, перец, морковь. Овощи и фрукты предварительно нужно хорошо вымыть и нарезать. Стоит помнить, что не все продукты целесообразно отправлять в морозилку. Так, сырые овощи и фрукты, содержащие много воды, лучше не замораживать, поскольку они потеряют вкус и структуру. Кроме того, не рекомендуется замораживать продукты повторно, особенно мясо, отметил эксперт.