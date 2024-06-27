Как перестать на всех обижаться

И наконец, осмыслите, а лучше обсудите с кем-то, как выглядит это обидное противоречие. «Чего вы ожидали, какой оказалась реальность (действия/слова обидчика), и что вы с этим разногласием готовы делать: обсудить, изменить свои представления или перестать контактировать с человеком, в чьем мире нормально то, что для вас обидно», — заключила Олеся Толстухина.