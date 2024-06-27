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Как перестать на всех обижаться

Обида — это комплексная реакция человека на субъективно переживаемую несправедливость. Комплекс — это сплав неприятных эмоций: гнев на обидчика, жалость к себе, которые, как и все эмоции, подкреплены телесными ощущениями. Об этом рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Люди чувствуют обиду в телесности индивидуально, но довольно часто это ощущение сжатия в какой-то области тела, подступающие слезы.

«Накопившиеся обиды называют тяжелыми, потому что постоянно присутствующие негативные эмоции могут дестабилизировать психоэмоциональное состояние, приводить к перманентной пассивной агрессии», — объясняет психолог.

Субъективно переживаемая несправедливость — важный фактор, ведь то, что обидно одному, совершенно нормально другому.

Здесь, по словам эксперта, кроется важный ключик к разгадке тайны обиды.

Первым делом нужно понять, почему именно вас это так задевает? За какой неприятный опыт «цепляется»?

Затем надо выяснить, как соотносятся представления о справедливости у вас и у обидчика? То, как он поступает (или говорит) — это часть его стандартной картины мира?

Справедливость для каждого своя. При этом, чем больше у людей различий в представлениях о мироустройстве, тем больше поводов для обид и ссор.

Олеся Толстухина
клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом»

И наконец, осмыслите, а лучше обсудите с кем-то, как выглядит это обидное противоречие. «Чего вы ожидали, какой оказалась реальность (действия/слова обидчика), и что вы с этим разногласием готовы делать: обсудить, изменить свои представления или перестать контактировать с человеком, в чьем мире нормально то, что для вас обидно», — заключила Олеся Толстухина.