Как перестать на всех обижаться

Люди чувствуют обиду в телесности индивидуально, но довольно часто это ощущение сжатия в какой-то области тела, подступающие слезы.
«Накопившиеся обиды называют тяжелыми, потому что постоянно присутствующие негативные эмоции могут дестабилизировать психоэмоциональное состояние, приводить к перманентной пассивной агрессии», — объясняет психолог.
Здесь, по словам эксперта, кроется важный ключик к разгадке тайны обиды.
Первым делом нужно понять, почему именно вас это так задевает? За какой неприятный опыт «цепляется»?
Затем надо выяснить, как соотносятся представления о справедливости у вас и у обидчика? То, как он поступает (или говорит) — это часть его стандартной картины мира?
Справедливость для каждого своя. При этом, чем больше у людей различий в представлениях о мироустройстве, тем больше поводов для обид и ссор.
И наконец, осмыслите, а лучше обсудите с кем-то, как выглядит это обидное противоречие. «Чего вы ожидали, какой оказалась реальность (действия/слова обидчика), и что вы с этим разногласием готовы делать: обсудить, изменить свои представления или перестать контактировать с человеком, в чьем мире нормально то, что для вас обидно», — заключила Олеся Толстухина.