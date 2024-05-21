Как пересдать ЕГЭ-2024: кому можно, резервные дни

В апреле 2024 года стало известно, что в 2024 году выпускники школ до конца приемной кампании смогут пересдать лишь один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору. При этом право пересдать в резервный день получат только выпускники 2024 года. Выпускники прошлых лет пересдать экзамен в резервные дни не смогут, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 20 мая. Подробности — в материале «Известий».
Пересдача ЕГЭ в 2024 году
Летом 2024 года, до окончания приемной кампании, экзаменуемые смогут пересдать один из дополнительных предметов ЕГЭ. При этом прошлый результат аннулируется, даже если он окажется лучше пересданного. Нововведения коснутся только выпускников 2024 года, подчеркнул в ходе горячей линии руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться этим правом.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил дать выпускникам возможность пересдать один из предметов ЕГЭ летом, до завершения приемной кампании вузов. Также глава государства 1 апреля поручил принять меры для удовлетворения этого требования на законодательном уровне.
Ранее старшеклассники в тот же год могли пересдать только обязательные предметы ЕГЭ по русскому языку и математике (профильная и базовая). При этом возможность пересдачи дополнительных предметов предоставлялась лишь в следующем году.
Когда и как пересдать ЕГЭ в 2024 году
Согласно утвержденному Минпросвещением и Рособрадзором расписанию ЕГЭ в 2024 году, пересдачи по дополнительным дисциплинам пройдут 4 и 5 июля. Русский язык, обществознание, физику, химию, письменную часть иностранного языка, а также информатику выпускники смогут пересдать 4 июля. Историю, литературу, математику, биологию, географию и устную часть экзамена по иностранному языку — 5 июля.
Расписание ЕГЭ в 2024 году
Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 21 июня, включая резервные дни. Дополнительные экзамены состоятся 4, 9, 23 сентября. Досрочный период для сдачи единого государственного экзамена прошел с 22 марта по 12 апреля.
Первые тестирования 23 мая будут по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31-го числа. Экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть) пройдут 7 и 8 июня. Обществознание и физику выпускникам предстоит сдать 4 июня. Биологию, историю, письменную часть экзамена по иностранному языку — 11 июня.
Резервные дни для основного периода ЕГЭ:
— 13 июня: география, литература, обществознание, физика.
— 17 июня: русский язык.
— 18 июня: иностранный язык (устная часть), история, химия.
— 19 июня: иностранный язык (письменная часть), биология, информатика.
— 20 июня: математика (базовый и профильный уровни).
— 21 июня по всем учебным предметам.
Нововведения ЕГЭ-2024
Федеральный институт педагогических изменений (ФИПИ) ежегодно вносит изменения в структуру и порядок проведения единого государственного экзамена. В 2024 году орган скорректировал формулировку некоторых заданий, кроме того, максимальный первичный балл для некоторых дисциплин понизили. Например, в экзамене по русскому языку изменилась формулировка заданий 13 и 14, вместе с этим был расширен языковой материал экзамена.
В ЕГЭ по физике число заданий сократили с 30 до 26, кроме того, был уменьшен объем проверяемых навыках в заданиях с кратким ответом. ФИПИ также исключил четыре задания из экзамена, снизив первичный балл до 45.
В 2024 году нововведения помогут выпускникам повысить свои шансы на поступление в высшие учебные заведения и дадут право на ошибку, которого не было у экзаменуемых прошлых лет.