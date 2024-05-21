Как пересдать ЕГЭ-2024: кому можно, резервные дни

В апреле 2024 года стало известно, что в 2024 году выпускники школ до конца приемной кампании смогут пересдать лишь один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору. При этом право пересдать в резервный день получат только выпускники 2024 года. Выпускники прошлых лет пересдать экзамен в резервные дни не смогут, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 20 мая. Подробности — в материале «Известий».