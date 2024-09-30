Как перенести проверку счетчиков, если день неудобный?

Закон предписывает проверять, исправно ли работают счетчики в квартире многоквартирного дома, не чаще раза в 3 месяца и не реже раза в год. А как быть, если в день проверки жилец не сможет быть дома?
«Если оборудование установлено за пределами квартиры, как это сейчас часто делают в современных жилых комплексах, то присутствие собственника квартиры вообще не обязательно, — говорит юрист Оксана Бондаревич. — Если же счетчики находятся внутри квартиры, то исполнитель направляет жильцам уведомление о предстоящем визите. Это должно быть сделано не позже чем за 14 дней до прихода представителя управляющей компании. Но случается, что человеку совсем неудобно находиться дома, и вообще он может находиться в отпуске или в командировке. Тогда он должен связаться с поставщиком коммунальных услуг и договориться о том, в какой день будет готов впустить проверяющего. Это важно сделать не позже чем за два дня до даты, указанной в уведомлении о проверке счетчиков».
Правда, перенести проверку вообще на любое время тоже не получится. Новая дата проверки не может быть раньше двух дней с момента сообщения от потребителя о переносе и не позже трех дней с даты, указанной в извещении о проверке. По итогам проверки составляется акт в двух экземплярах — один выдается собственнику жилья. Акт об отказе допуска в квартиру проверяющие составят только тогда, когда владелец не открыл дверь в согласованные дату и время.
Юрист обращает внимание на то, что проверка и поверка приборов учета — это не одно и то же. Поверка — это определение точности счетчика, а проверка помогает убедиться, что счетчик работает исправно, и потребитель услуг передает показания без ошибок.