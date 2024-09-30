Как перенести проверку счетчиков, если день неудобный?

«Если оборудование установлено за пределами квартиры, как это сейчас часто делают в современных жилых комплексах, то присутствие собственника квартиры вообще не обязательно, — говорит юрист Оксана Бондаревич. — Если же счетчики находятся внутри квартиры, то исполнитель направляет жильцам уведомление о предстоящем визите. Это должно быть сделано не позже чем за 14 дней до прихода представителя управляющей компании. Но случается, что человеку совсем неудобно находиться дома, и вообще он может находиться в отпуске или в командировке. Тогда он должен связаться с поставщиком коммунальных услуг и договориться о том, в какой день будет готов впустить проверяющего. Это важно сделать не позже чем за два дня до даты, указанной в уведомлении о проверке счетчиков».