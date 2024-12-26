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Как передали изображение Юрия Гагарина из космоса, рассказал ученый

Передача изображения Юрий Гагарина во время его космического полета стала первым шагом на пути создания космического телевидения. Но чтобы получить картинку из космоса, советским инженерам пришлось изрядно потрудиться.

Источник: Роскосмос

Как сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, любопытная историческая информация прозвучала в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Математическое моделирование, программирование и прикладная математика».

Одним из докладчиков стал Александр Цыцулин, заместитель генерального директора по научной работе АО «НИИ телевидения» из Санкт-Петербурга. Он рассказал о теории и практике космического телевидения.

«Телевидение — это комплексная система, — отметил Александр Цыцулин. — Поток информации от устройства к получателю претерпевает не только преобразование, но и ограничение пропускной способности».

В качестве примера он рассказал, как именно было передано изображение Юрия Гагарина из космоса на Землю. Ведь технической возможности для этого в те годы еще не было.

«Когда конструктор Сергей Королев задумал запуск первого космонавта в космос, он сказал: “Нам бы хоть одним глазком на него взглянуть”, чтобы специалисты смогли оценить его состояние.

рассказал ученый

Проблема заключалась в том, что не было способов передачи изображений из космоса на Землю. Чтобы передать с орбиты изображение Гагарина, был создан специальный коротковолновый передатчик с разрешением всего 100 строк и частотой кадров — 10 герц".

Как известно, первый в мировой истории полет человека в космос был совершен 12 апреля 1961 года, а первым в мире космонавтом стал Юрий Гагарин. Полет он совершил на космическом корабле «Восток».

А уже 13 апреля 1961 года доклад Гагарина о космическом полете был сделан на заседании Государственной комиссии. Долгое время этот документ был засекречен, но сейчас он находится в открытом доступе.

Доклад Гагарина и другие уникальные документы, связанные с первым в мире полетом человека в космос, являются экспонатами виртуальной выставки, работающей на сайте Российского государственного архива научно-технической документации.