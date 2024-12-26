Как передали изображение Юрия Гагарина из космоса, рассказал ученый

Как сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, любопытная историческая информация прозвучала в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Математическое моделирование, программирование и прикладная математика».
Одним из докладчиков стал Александр Цыцулин, заместитель генерального директора по научной работе АО «НИИ телевидения» из Санкт-Петербурга. Он рассказал о теории и практике космического телевидения.
«Телевидение — это комплексная система, — отметил Александр Цыцулин. — Поток информации от устройства к получателю претерпевает не только преобразование, но и ограничение пропускной способности».
В качестве примера он рассказал, как именно было передано изображение Юрия Гагарина из космоса на Землю. Ведь технической возможности для этого в те годы еще не было.
«Когда конструктор Сергей Королев задумал запуск первого космонавта в космос, он сказал: “Нам бы хоть одним глазком на него взглянуть”, чтобы специалисты смогли оценить его состояние.
Проблема заключалась в том, что не было способов передачи изображений из космоса на Землю. Чтобы передать с орбиты изображение Гагарина, был создан специальный коротковолновый передатчик с разрешением всего 100 строк и частотой кадров — 10 герц".
Как известно, первый в мировой истории полет человека в космос был совершен 12 апреля 1961 года, а первым в мире космонавтом стал Юрий Гагарин. Полет он совершил на космическом корабле «Восток».
А уже 13 апреля 1961 года доклад Гагарина о космическом полете был сделан на заседании Государственной комиссии. Долгое время этот документ был засекречен, но сейчас он находится в открытом доступе.
Доклад Гагарина и другие уникальные документы, связанные с первым в мире полетом человека в космос, являются экспонатами виртуальной выставки, работающей на сайте Российского государственного архива научно-технической документации.