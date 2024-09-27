Как пенсионеру начать получать ежемесячную компенсацию

Как объяснило «Роскачество», некоторые люди, включая пенсионеров, имеют право на набор социальных услуг (НСУ). В него входят медикаменты, санитарно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном транспорте. К этим категориям относятся:
— пенсионеры с инвалидностью (любая группа);
— дети с инвалидностью;
— люди, получившие инвалидность во время войны;
— ветераны боевых действий;
— участники Великой Отечественной войны;
— узники концлагерей;
— военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (не менее шести месяцев);
— военнослужащие, получившие ордена или медали СССР за службу в этот период;
— люди, имеющие знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;
— люди, работавшие в период Великой Отечественной войны в тылу;
— члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
— граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним пенсионеры.
Один раз в год эти категории могут отказаться от услуг (всего набора или какой-то определенной) и попросить денежную компенсацию. Ее начнут выплачивать с 1 января следующего года.
Для этого нужно подать заявление до 30 сентября 2024 года. Сделать это можно через филиал Социального фонда, МФЦ или Госуслуги. Заявление подают или сами получатели, или их представители или опекуны.
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