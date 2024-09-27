Как пенсионеру начать получать ежемесячную компенсацию

— пенсионеры с инвалидностью (любая группа);

— дети с инвалидностью;

— люди, получившие инвалидность во время войны;

— ветераны боевых действий;

— участники Великой Отечественной войны;

— узники концлагерей;

— военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (не менее шести месяцев);

— военнослужащие, получившие ордена или медали СССР за службу в этот период;

— люди, имеющие знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;

— люди, работавшие в период Великой Отечественной войны в тылу;

— члены семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

— граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним пенсионеры.