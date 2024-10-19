Как ответить на загадку «Что было раньше — курица или яйцо»

Как отмечают эксперты по эволюции, хотя яйца появились за миллионы лет до курицы, это не обязательно означает, что яйцо появилось раньше. Если вопрос заключается в том, что появилось раньше — курица или яйцо, то ответ будет: яйцо. Первые яйца любого вида появились около 600 миллионов лет назад. Первые яйца с твердой скорлупой — около 195 миллионов лет назад. Даже первые птичьи яйца были 120 миллионов лет назад, пишет издание.