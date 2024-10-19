Как ответить на загадку «Что было раньше — курица или яйцо»

Ученым удалось разрешить вечный спор: что появилось раньше — яйцо или курица. Но все равно осталось поле для размышлений — все зависит, как задан вопрос, сообщает британская газета Daily Mail.
Что появилось раньше — курица или яйцо?
Как отмечают эксперты по эволюции, хотя яйца появились за миллионы лет до курицы, это не обязательно означает, что яйцо появилось раньше. Если вопрос заключается в том, что появилось раньше — курица или яйцо, то ответ будет: яйцо. Первые яйца любого вида появились около 600 миллионов лет назад. Первые яйца с твердой скорлупой — около 195 миллионов лет назад. Даже первые птичьи яйца были 120 миллионов лет назад, пишет издание.
Куры же существуют как вид только 3000 лет. Поэтому с точки зрения эволюции яйцо появилось раньше курицы.
Что появилось раньше — курица или куриное яйцо?
Есть другая интерпретация с уточнением, и тогда вся ситуация переворачивается с ног на голову. «В зависимости от того, как вы интерпретируете вопрос, оба ответа могут быть правильными. Вместо того, чтобы спрашивать, что появилось раньше — курица или яйцо, можно задать более точный вопрос: что появилось раньше — курица или куриное яйцо», — рассказала палеонтолог из Университета Флиндерса, специализирующаяся на древних птицах, доктор Эллен Мазер.
Эксперт объяснят, что первый представитель домашней курицы появился на свет в результате одомашнивания красных джунглевых кур, которые отложили яйца и из них вылупились птенцы курицы, которых мы знаем. Это означает, что первая курица появилась раньше первого куриного яйца.
Источник: https://www.dailymail.co.uk