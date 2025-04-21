Как ответили на запрет ехать на Парад Победы главы стран ЕС

Кроме того, Додик сообщил о подготовке Лондоном его ликвидации. По его словам, в Боснию и Герцоговину было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задерживать, а ликвидировать политика, а затем заявить о сопротивлении. «Очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — сказал Додик.