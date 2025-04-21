Угрозы для глав стран ЕС
На пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в Люксембурге 14 апреля, глава евродипломатии Кая Каллас выразила угрозу «последствий» для европейских политиков, которые решат посетить Москву во время Парада Победы. Она подчеркнула, что на встрече было чётко обозначено отсутствие европейского участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину выразил глубокое недоумение по поводу попыток Евросоюза возродить идеи нацизма. Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с этим и сделает всё возможное, чтобы противостоять распространению этой идеологии.
9 мая Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В этот день в столицу съедутся главы государств со всего мира. Ожидается, что парад Победы посетят около 20 лидеров разных стран.
Непростые угрозы Милораду Додику
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил на угрозы Каи Каллас, заявив, что не боится ее и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Он также отметил, что для него большая честь быть приглашенным на это мероприятие. Додик напомнил, что встречался с президентом Владимиром Путиным и обещал ему лично присутствовать на параде.
В эфире Радио и телевидения Республики Сербской Додик заявил: «Когда меня один из трех главных людей в мире — Путин — спрашивает, неужели я могу его обмануть и вопреки собственному желанию не быть там, чтобы угодить ей. Да, я еду в Москву, буду там, я в этом смысле не европейский лидер».
Кроме того, Додик сообщил о подготовке Лондоном его ликвидации. По его словам, в Боснию и Герцоговину было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задерживать, а ликвидировать политика, а затем заявить о сопротивлении. «Очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — сказал Додик.
Позиция Роберта Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выразил своё несогласие с происходящим. «В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идёт 2025 год, а не 1939-й», — прокомментировал политик.
Ответ Александра Вучича
Президент Сербии Александр Вучич поддержал позицию своих коллег и выразил намерение отпраздновать 9 мая в Москве, а также обсудить с президентом Путиным вопросы поставок российского газа и ситуацию в нефтяной промышленности.
Известно, что на Парад Победы приедут лидеры различных стран, включая председателя Китая Си Цзиньпина, генсека Компартии Вьетнама То Лама, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву, главу Кубы Мигеля Диас-Канеля, главу Белоруссии Александра Лукашенко и премьера Армении Никола Пашиняна.
Посол Эдуардо Вильегас Мехиас объявил о приглашении министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве.е.