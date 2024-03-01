Как отучить кошку царапать диван?

Диван также можно защитить специальным чехлом для мебели. Для этого подойдут материалы, которые кажутся животным непривлекательными для стачивания когтей. Обычно такие чехлы изготавливают из флока — это плотная ткань, поверх которой наклеивают нейлоновые ворсинки. Чем гуще ворс, тем ткань плотнее и устойчивее к повреждениям. Кошкам тяжело зацепиться за нее, когти соскальзывают. Со временем питомец теряет интерес к дивану. Также можно использовать чехлы из микровелюра и велсофта.