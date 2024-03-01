Как отучить кошку царапать диван?

Многих владельцев кошек раздражает, если животное царапает мебель, однако это природный инстинкт животного. Этот безусловный рефлекс выработался у кошек за тысячи лет существования.
Почему кошки точат когти?
Кошка заботится о состоянии своего основного инструмента охоты. Во время заточки омертвевший роговой слой когтя удаляется, в результате чего коготки становятся острее. Заточка когтей также укорачивает их в длине, и животному становится удобнее передвигаться.
Кроме этого животные таким образом помечают свою территорию. Дело в том, что на кошачьих подушечках содержится секрет, который при выпускании когтей выделяется особенно активно. Царапая поверхность, животное оставляет на мебели свой знак.
Кошки любят точить кошки и по причине, связанной с необходимостью двигательной активности. Во время заточки работают практически все группы мышц: спины, плечевых суставов, передних лап. Но иногда кошки точат когти просто для того, чтобы привлечь внимание хозяев.
Как отучить кошек царапать диван?
В зоомагазинах продаются специальные когтеточки. Они могут быть напольные, настенные, в виде столбиков. Различным может быть и материал «рабочей» поверхности: джутовый канат, сизаль, ковролин, гофрокартон. Разместить когтеточку лучше в коридоре, поскольку выход из квартиры кошки воспринимают как границу своей территории и метят ее особенно тщательно.
Когтеточку можно натереть кошачьей мятой. Этот аромат нравится большинству питомцев. А запретные места следует обработать эссенцией какого-либо из цитрусов: резкие запахи эфирных масел животным неприятны. Прежние места царапания нужно максимально очистить водой с мылом, чтобы кошка не вернулась к следам, оставленных своими лапами.
Диван также можно защитить специальным чехлом для мебели. Для этого подойдут материалы, которые кажутся животным непривлекательными для стачивания когтей. Обычно такие чехлы изготавливают из флока — это плотная ткань, поверх которой наклеивают нейлоновые ворсинки. Чем гуще ворс, тем ткань плотнее и устойчивее к повреждениям. Кошкам тяжело зацепиться за нее, когти соскальзывают. Со временем питомец теряет интерес к дивану. Также можно использовать чехлы из микровелюра и велсофта.
Владельцам кошек следует быть терпеливыми и стараться отвлекать животное от царапанья какой-нибудь игрушкой. Уделяйте внимание кошке, чаще с ней общайтесь и играйте.