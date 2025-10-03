Как отреагировал Запад и Китай на выступление Путина на «Валдае»

- Американское издание New York Times сильнее всего обратило внимание на слова Путина о НАТО и Евросоюзе, которые «нагнетают политическую ситуацию». Также в тексте особым образом отметили часть про беспилотники, которые, как признался президент РФ, не имеют такой дальности, чтобы атаковать Европу.
- Газета Telegraph из Великобритании отметила, что Путин сказал очень много комплиментов президенту США Дональду Трампу. По их мнению, РФ пытается таким образом сохранить с ними хорошие отношения.
- Об этом же говорит издание The Guardian. По их мнению, своим выступлением Путин предложил примирение США и попытался вернуть расположение американского политика.
- Путин выступил в качестве «агента мира», описывает выступление британский телеканал Sky News. Они отмечают, что президент критиковал Европу за милитаризацию и недоброжелательность.
- Выступление президента РФ ставит под удар авторитет НАТО, считают Newsweek.
- Резкое предупреждение увидели в словах Путина CNN. Они акцентировал внимание на словах политика о конфискации российских судов с нефтью — Путин сравнил это с пиратством.
- The Washington Post считает, что отношения Путина и Трампа могут ухудшиться еще сильнее. По их мнению, слова президента РФ про ракеты «Томагавк» были предупреждением Белому дому.
- Французских журналистов из Le Figaro задели слова политика про пиратство их страны, когда был задержан российский танкер и арестованы члены экипажа. Издание попыталось оправдать действия французских силовиков.
- Резкую критику Трампа увидело издание Reuters в словах Путина про «бумажного тигра». Также журналисты отметили иронию президента в адрес Дании и волнение при рассказе о ракетах «Томогавк».
- Немцев напугала часть выступления политика, когда он говорил про быструю реакцию на провокации, пишет Tagesschau. Они думают, что в таком случае РФ может серьезно ответить на удары по Запорожской АЭС. При этом они находят и плюсы в том, что Путин не собирается нападать на НАТО.
- Журналисты из Испании обратили внимание на слова про решение израильско-палестинского конфликта. Радиостанция Cadena SER отметила, что Путин осторожно поддержал план Трампа по Сектору Газа. Они расценили это как совместные усилия по мирным переговорам.
- Центральное народное радио Китая сделало акцент на продолжении поставок российского урана в США, а также на словах Путина о национальном интересе в возобновлении полноценных отношений с американскими властями.
- Центральное телевидение Китая цитировала слова президента РФ о невозможности мирового равновесия без участия России. Также они отметили, что Путин готов был избежать конфликта с Украиной, но НАТО слишком близко приблизилось к границам РФ.
- Национальное издание КНР «Хуанцю шибао» выделило слова Путина, что Запад может успокоиться и не ждать нападения от РФ.
Как отреагировал Запад и Китай на выступление Путина на «Валдае»
Вчера, 2 октября, президент РФ Владимир Путин выступил с обширной речью на международном дискуссионном клубе «Валдай». Конечно, такое событие не могло обойтись без реакции со стороны Запада и Китая.
Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail