Как отправить письмо Почтой России: все, что нужно знать

Почта — это простой и доступный способ коммуникации, который не теряет своей актуальности даже в эпоху цифровых технологий. Независимо от того, высылаете ли вы важные документы, поздравления или простую открытку другу, важно понимать, как отправить письмо Почтой России правильно. В нашем материале мы подробно расскажем о всех необходимых шагах, начиная от его подготовки и заканчивая проверкой статуса после отправки, а также рассмотрим актуальные тарифы.