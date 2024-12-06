Как отправить письмо Деду Морозу

Как написать
Как сообщает «Объясняет. РФ», если ребенок пишет Деду Морозу впервые, взрослым стоит подсказать малышу, что начинать надо с вежливого приветствия. Также нужно представиться и рассказать о себе, своих успехах и хороших поступках. Потом надо будет описать свое желание. В конце стоит поздравить Деда Мороза и Снегурочку с наступающим праздником. К письму можно приложить рисунки или стихи ребенка.
Куда отправлять
Отправить письмо можно по почте в Великий Устюг: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.
Также можно направить послание по почте в местные усадьбы Деда Мороза:
109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д;
659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 17, Алтайская резиденция Деда Мороза.
Кроме того, можно отправить письмо Деду Морозу через Интернет. Так, на сайте Московской усадьбы зимнего волшебника есть специальная форма для отправки, там можно прикрепить рисунок.
Нужно указать обратный адрес — Дед Мороз может прислать ответ.
Дед Мороз в регионах
В Карелии и Татарстане есть свои «коллеги» Деда Мороза — Паккайне (он младше, у него нет бороды и посоха) и Кыш Бабай (у него есть дочка, снежная дева Кар Кызы). Им тоже можно написать письмо.
Адрес Паккайне: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, 8.
Адрес Кыш Бабая: 422035, Республика Татарстан, Арский район, с. Новый Кырлай (получатель: Кыш Бабай и Кар Кызы).
Как Дед Мороз читает письма
В декабре ему приходит до 10 тысяч писем в день. Вместе с ним почту разбирают помощники: они сортируют письма по регионам, упаковывают ответные послания в красочные конверты, наклеивают марки и ставят печать Деда Мороза.
За 26 лет работы почта Деда Мороза в Великом Устюге получила более 4,5 млн писем.
Конкурс писем
В Московской усадьбе Деда Мороза ежегодно выбирают самые оригинальные письма. Также оценивают рисунки или стихи, приложенные к посланиям.
Победителей в детской и взрослой номинациях приглашают в резиденцию — там они встречаются с самим Дедом Морозом и получают подарки.
Как участвовать
Нужно отправить письмо, открытку или рисунок до 20 января 2025 года в Московскую усадьбу Деда Мороза по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д.
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