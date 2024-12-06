Как отправить письмо Деду Морозу

Как сообщает «Объясняет. РФ», если ребенок пишет Деду Морозу впервые, взрослым стоит подсказать малышу, что начинать надо с вежливого приветствия. Также нужно представиться и рассказать о себе, своих успехах и хороших поступках. Потом надо будет описать свое желание. В конце стоит поздравить Деда Мороза и Снегурочку с наступающим праздником. К письму можно приложить рисунки или стихи ребенка.