Как отозвать заявление на увольнение

В течение какого времени можно отозвать заявление на увольнение?
По общему правилу, сотрудник может передумать и сообщить об этом начальству в течение срока предупреждения об увольнении — 14 дней. Вместе с тем, для отдельных категорий работников этот срок может быть иным. Например, если с работником заключили трудовой договор на срок до двух месяцев, или приняли его на сезонную работу, то предупредить об увольнении и передумать он может не позднее, чем за три дня.
Можно ли отозвать заявление на увольнение устно?
Да, можно. Как разъяснили в Государственной инспекции труда, закон не содержит обязательного требования о письменной форме такого отзыва.
Как оформить отзыв заявления на увольнение в письменной форме?
Если работник захочет составить отзыв в письменной форме (что предпочтительнее в случае спорной ситуации), он не найдет правил для его составления — строгой формы нет. Достаточно пользоваться стандартными правилами деловой переписки и адресовать документ руководителю, а также проследить, чтобы заявление зарегистрировали как входящую корреспонденцию по правилам организации.
В каком случае работодатель, несмотря на отзыв заявления, все равно уволит работника?
Запрещено отказывать в заключении трудового договора человеку, которого работодатель специально пригласил на определенную должность в порядке перевода от другого работодателя (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). Поэтому, если за время с подачи заявления об увольнении до отзыва руководство уже официально в письменной форме пригласило к себе другого работника, трудовой договор все равно будет расторгнут. Вместе с тем, если на момент отзыва заявления об увольнении просто проводятся собеседования, работодатель должен сохранить место за сотрудником.
Как накажут работодателя, который уволит работника, отозвавшего заявление на увольнение?
Если отсутствуют безотлагательные претенденты на должность передумавшего, работодатель не может прекратить трудовые отношения с последним. Даже если приказ об увольнении составлен заранее и работник его подписал — такой документ подлежит отмене. В противном случае работодатель нарушит трудовое законодательство — за это предусмотрена административная ответственность, если работник обратится в трудовую инспекцию. В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ, за правонарушение оштрафуют:
- на должностное лицо — в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридическое лицо — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.