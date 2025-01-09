Как отозвать заявление на увольнение

По общему правилу, сотрудник может передумать и сообщить об этом начальству в течение срока предупреждения об увольнении — 14 дней. Вместе с тем, для отдельных категорий работников этот срок может быть иным. Например, если с работником заключили трудовой договор на срок до двух месяцев, или приняли его на сезонную работу, то предупредить об увольнении и передумать он может не позднее, чем за три дня.