Как отмыть желтые пятна с белой футболки

Пятна от пота рано или поздно проступают на всех светлых вещах — и это обидно, потому что хорошая вещь начинает выглядеть неприятно. Простая стирка иногда с этими пятнами не справляется — собрали небольшой набор советов, что делать с желтыми пятнами на футболке, рубашке и другой одежде.
Откуда берутся желтые пятна?
Пятна от пота состоят из смеси воды, жиров, белков и солей от дезодоранта. Еще в дезодорант часто входят такие вещества как алюминий и цирконий, которые вместе с телесным жиром меняют цвет ткани. С каждой ноской вещества накапливаются и впитываются в тканевые волокна, после чего желтые пятна становятся заметны.
Это навсегда?
Отмыть желтые пятна трудно, но не невозможно. Главное, как объясняет портал Popular Science, заняться проблемой вовремя, пока пятна еще не успели въесться. Если несколько раз постирать и просушить вещь в стиральной машине, сделать это будет куда труднее.
Лучше всего помогает кислота
Кислоты расщепляют компоненты, которые являются источниками появления желтых пятен — то есть белки и телесные масла. Сильная кислота (например, уксус) помогает расщепить соединения, после чего их становится проще отстирать.
Пошаговая инструкция.
- Подготовьте жидкость для замачивания:
2 стакана воды
1 стакан белого уксуса
- Замочите вещь в жидкости на 30 минут.
- Выжмите лишнюю влагу.
- Сделайте пасту для удаления пятна — перемешайте до однородного состояния:
½ стакана пищевой соды
1 столовая ложка соли
1 столовая ложка перекиси водорода.
- Намажьте пятно на 20 минут зубной щеткой (чтобы паста проникла поглубже).
- Прополоскайте в стиральной машине в горячей воде. Не пользуйтесь режимом сушки!
При необходимости повторите.
Как предотвратить появление желтых пятен?
- Пользуйтесь дезодорантом без алюминиевых примесей. Алюминий — один из главных «виновников» появления желтых пятен.
- Носите белье. Майка или футболка под основной одеждой будет впитывать все вредные вещества, и на красивой парадной одежде пятен не будет.
- Не тяните со стиркой. Чем быстрее вы постираете одежду, тем меньше вещества успеют въесться в ткань.
Что еще помогает удалять пятна пота:
- лимонная кислота — эффективна для белых вещей, а вот цветные от нее могут выцвести.
- аспирин: содержит ацетилсалициловую кислоту, которая помогает чистить вещи.
- соль: натуральный абразив, который поможет выскрести из ткани нежелательные пятна.
- солнечный свет: естественное ультрафиолетовое излучение работает как натуральный отбеливатель. Хорошо работает в сочетании с содой и уксусом.
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Георгий Мазуркевич