Как отмыть желтые пятна с белой футболки

Пятна от пота рано или поздно проступают на всех светлых вещах — и это обидно, потому что хорошая вещь начинает выглядеть неприятно. Простая стирка иногда с этими пятнами не справляется — собрали небольшой набор советов, что делать с желтыми пятнами на футболке, рубашке и другой одежде.